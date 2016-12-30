yeti91 Re: В деле об упавшем в траншею "Лексусе" появился... #20





(Полноправные пользователи) Сообщений: 307

Регистрация: 30.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:29 Как пришёл лексус-так и ушёл.все в жизни всегда встанет на круги свои и бумеранг вернеться,нужно только время.

Ну а что сынок будет делать когда отца не станет-как был ни кем так и остался ни кем и ни чем.