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§ NG.kz
Как готовились к Новому году в СССР
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26665
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.12.16 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новый год стал для нас привычным и традиционным праздником — последние десятилетия он отмечается достаточно однообразно: с нарядной елкой, праздничным столом и речью главы страны. Но для советских людей это был совершенно другой праздник: к нему готовились задолго до наступления, буквально по крупицам собирая угощения и новогоднюю атрибутику.
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плавали - знаем.
Re: Как готовились к Новому году в СССР




Отправлено: 30.12.16 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как, как.? В очередях километровых стояли за консервированным горошком шпротами и водкой.
Про шампанское даже не мечтали - кто не запасся за месяц, тому не повезло..

§ witas
Re: Как готовились к Новому году в СССР
witas


(Пользователи)
Сообщений: 8
Регистрация: 30.12.16
Отправлено: 30.12.16 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
с 1918 по 1941 год не праздновали, хех, а в НПАССР праздновали, и рождество тем более, ибо вера есть вера и никакой комюнизм ее не заменит.
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§ Грибоедов
Re: Как готовились к Новому году в СССР
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 265
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 30.12.16 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Девятое фото сверху (где продавщица, весы и толпа стариков) относится к 90-м. У некоторых бабушек и дедушек в руках талоны.
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Алёша
Re: Как готовились к Новому году в СССР




Отправлено: 30.12.16 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
помню 1991 год я еще молодой мне 29 лет ребенку 1 год, я рабочий на заводе, 31 декабря дома нет ни капли спиртного должный прийти в гости друзья жена пилит все смогли достать один ты не можешь ничего достать у всех мужья как мужья а ты... и т.д. ну откуда я мог достать весь день за станком (токарь фрезеровщик) не смог вынести скандала пошел на улицу прогуляться, вижу возле 15 магазина столпотворение народа с заде магазина весь двор заполнен пошел спросил у мужиков что продают они говорят что вино агдам дают по две бутылки на человека занял очередь и вдруг вижу стоит мой сотрудник где то четвертым в очереди подошел к нему он сказал стань передо мной я встал мужики возмутились но мы их переспорили волнуясь как бы не кончилось вино или не выкинули из очереди выстояв очередь я получил свой 2 заветные бутылки агдама, я был так счастлив, потом было все и квартиры покупал и машины но такого счастья никогда не испытывал больше, пришел домой, а жена что ты бродишь, а я вытаскиваю из за пазухи две бутылки агдама, жена расцеловала даже расплакалась назвала меня добытчиком, достала графин и в него залила вино, и любовалась нашим столом пришли гости конечно не с пустыми руками, очень хвалили наше вино, жена соврала сказав что это домашнее вино выслали знакомые, все восхищались вкусом вина а я сидел счастливы чуть не плакал от счастья, это был самый лучший новый год в моей жизни.

§ Иванов
Re: Как готовились к Новому году в СССР
Иванов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2292
Регистрация: 12.06.12
Отправлено: 30.12.16 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
плавали - знаем.:

Не знаем, где вы там плавали, но явно ничего не знаете. Статья какая-то бредовая, сводит весь праздник к жратве и выпивке. И того и другого было полно, но никто об этом никогда не думал, это был праздник ожидания чуда, а не набивания желудка сырокопченой колбасой.

Всегда на Новый Год лепили пельмени, это была своеобразная семейная традиция, в которой участвовали все, дети в том числе. Потом их морозили и варили на Новый Год по необходимости. Часто делали винегрет, холодец, выставляли домашние заготовки, но таких уж обязательств по оливье и шубе не было.

Напитков было полно, кроме традиционных водки, коньяка (настоящего, а не крашеной водки) и шампанского (хорошего), были всякие шипучки (сегодняшнее шампанское), много было напитков из братских социалистических стран, типа венгерского вермута, токайского, всяких марочных вин и наливок по гораздо более комфортным ценам, чем сегодняшний импорт.

Покупные торты точно так же были не в чести, было особым шиком испечь торт, которым можно было поразить гостей. К магазинным полуфабрикатам на праздничном столе относились презрительно (фу, магазинка!).

Дети никогда не были обижены, профсоюзы давали подарки даже на внуков, ни за какими билетами на елку никто не бегал, не говоря уже о миллионах елок, начиная со школ, родительских предприятий, заканчивая домами культуры и дворцом пионеров. Порой надоедало ходить, просили родителей, чтобы просто подарок приносили. Самым шиком было, когда отпускали во двор в Новый Год, это было круто, можно было рвануть взрывпакет или запустить ракету из силитрованной газеты. Можно было кататься на горке, которые были в каждом дворе, да много еще чего было, но голода точно не было.

В конце восьмидесятых, после перестройки начались все эти безобразия, которые сегодня выдают за советское время.

З.Ы. Еще кучу открыток всегда подписывали и отправляли по почте (обычной) родственникам и друзьям.
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Дуняшка
Re: Как готовились к Новому году в СССР




Отправлено: 30.12.16 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не стоил коньяковский 4,12, это цена водки экстры. коньяки по стоимости приближались к 10 рублям. помню - в магазине Колос в вино-водочном отделе (!!!!) продавались дорогущие немецкие куклы, цена - 13,50 руб, я выбирала куклу, а папа прицелился к коньяку... стоимость в моей детской памяти отпечаталась - куклу купили, папа не купил коньяк в тот раз... потом купил, да, не мог поверить, что родное дитятко скажет - или эта кукла, или никакой... папа меня любил, а куколка ценой в полтора коньяка еще долго у меня жила...

§ Victor Yang
Re: Как готовились к Новому году в СССР
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7636
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 30.12.16 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Новогоднее представление в начале 1950-х.

Ракета, космонавты в скафандрах - какие же это 50-е? Это, минимум, 1962-й.
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Маке Саке.
Re: Как готовились к Новому году в СССР




Отправлено: 30.12.16 - 16:22
Комментарий удален модератором.

знаем-плавали.
Re: Как готовились к Новому году в СССР




Отправлено: 30.12.16 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Иванов:
Не знаем, где вы там плавали, но явно ничего не знаете.

Мы все плавали в одной проруби.. Кстати огороженной железной занавеской.Цитата:
Иванов:
Статья какая-то бредовая, сводит весь праздник к жратве и выпивке. И того и другого было полно

Для обкомовских партийцев - там был спецбуфет.Цитата:
Иванов:
это был праздник ожидания чуда

Иванов, слезь с деревянной лошадки и шашку положи стол. :oops:

* 113
Re: Как готовились к Новому году в СССР
113


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 282
Регистрация: 23.12.12
Отправлено: 30.12.16 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Иванов:
Дети никогда не были обижены, профсоюзы давали подарки даже на внуков,

Иванов,помолчи немного. Слёзы на глаза наворачиваются. Спасибо!
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совдеп
Re: Как готовились к Новому году в СССР




Отправлено: 30.12.16 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Грибоедов:
относится к 90-м. У некоторых бабушек и дедушек в руках талоны.

Талоны в ссср были всегда., как и дифицит с очередями.
Хотите обратно.?

Дуняшка
Re: Как готовились к Новому году в СССР




Отправлено: 30.12.16 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Иванов:
Всегда на Новый Год лепили пельмени, это была своеобразная семейная традиция,

это да, ежедневно мама с бабушкой (за 2-3 недели до Нового года) по вечерам месили тесто и лепили пельмени. на мороз,да. перед праздником на веранде стояли 2 полных ведра с крышкой замороженных пельмешков... никаких забот потом - пришли гости - ррррраз - и полное блюдо ароматных домашних вкусняшек на столе! вот салатов - да, не помнюююю.((((

Доцент
Re: Как готовились к Новому году в СССР




Отправлено: 30.12.16 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
еще молодой мне 29 лет ребенку 1 год, я рабочий на заводе, 31 декабря дома нет ни капли спиртного %%%%%%%

Благодаря отсутствия этого яда- водного раствора этилового спирта органического растворителя, вы остались живы, ваш ребенок живет вместе с отцом, а ваша жена не стала вдовой, с ребенком на руках...В памяти родных вы остались бы просто алкашом.!

§ Козлов я
Re: Как готовились к Новому году в СССР
Козлов я


(Пользователи)
Сообщений: 17
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 30.12.16 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да... славная была охота!
Жаль,112-й пропал, некому опошлить светлое прошлое.
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