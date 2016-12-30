Иванов Re: Как готовились к Новому году в СССР #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2292

Регистрация: 12.06.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:13 Цитата: плавали - знаем.:



Не знаем, где вы там плавали, но явно ничего не знаете. Статья какая-то бредовая, сводит весь праздник к жратве и выпивке. И того и другого было полно, но никто об этом никогда не думал, это был праздник ожидания чуда, а не набивания желудка сырокопченой колбасой.



Всегда на Новый Год лепили пельмени, это была своеобразная семейная традиция, в которой участвовали все, дети в том числе. Потом их морозили и варили на Новый Год по необходимости. Часто делали винегрет, холодец, выставляли домашние заготовки, но таких уж обязательств по оливье и шубе не было.



Напитков было полно, кроме традиционных водки, коньяка (настоящего, а не крашеной водки) и шампанского (хорошего), были всякие шипучки (сегодняшнее шампанское), много было напитков из братских социалистических стран, типа венгерского вермута, токайского, всяких марочных вин и наливок по гораздо более комфортным ценам, чем сегодняшний импорт.



Покупные торты точно так же были не в чести, было особым шиком испечь торт, которым можно было поразить гостей. К магазинным полуфабрикатам на праздничном столе относились презрительно (фу, магазинка!).



Дети никогда не были обижены, профсоюзы давали подарки даже на внуков, ни за какими билетами на елку никто не бегал, не говоря уже о миллионах елок, начиная со школ, родительских предприятий, заканчивая домами культуры и дворцом пионеров. Порой надоедало ходить, просили родителей, чтобы просто подарок приносили. Самым шиком было, когда отпускали во двор в Новый Год, это было круто, можно было рвануть взрывпакет или запустить ракету из силитрованной газеты. Можно было кататься на горке, которые были в каждом дворе, да много еще чего было, но голода точно не было.



В конце восьмидесятых, после перестройки начались все эти безобразия, которые сегодня выдают за советское время.



З.Ы. Еще кучу открыток всегда подписывали и отправляли по почте (обычной) родственникам и друзьям.