Валентин Re: Государственную долю участия в капитале ТОО "ФК... #2





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 4911

Регистрация: 23.12.06 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 11:04 Половина государственной доли это сколько именно, кстати?

И любопытно, как это выглядит в сравнении с ежегодным бюджетом, тоже.