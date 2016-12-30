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≡ Государственную долю участия в капитале ТОО "ФК «Тобол»" с третьей попытки все-таки продали		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Государственную долю участия в капитале ТОО "ФК «Тобол»" с третьей попытки все-таки продали
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26662
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.12.16 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Электронные торги состоялись 29 декабря. В сравнении со стартовой ценой лот подешевел с 95 млн 915 тыс. тенге до 23 млн 978 тыс. Покупатель - юридическое лицо, резидент Казахстана.
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Re: Государственную долю участия в капитале ТОО "ФК...




Отправлено: 30.12.16 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что изменится? Денег из бюджета станет меньше "сосать" наш ФК "ТОБОЛ"? Нет со 100% гарантией!!!

§ Валентин
Re: Государственную долю участия в капитале ТОО "ФК...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4911
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 30.12.16 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Половина государственной доли это сколько именно, кстати?
И любопытно, как это выглядит в сравнении с ежегодным бюджетом, тоже.
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001
Re: Государственную долю участия в капитале ТОО "ФК...




Отправлено: 30.12.16 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тобол-Карасу 8-)

olegggon
Re: Государственную долю участия в капитале ТОО "ФК...




Отправлено: 30.12.16 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Три года профильной деятельности, а потом... в аренду на бескрайние поля Казахстана.

* лимон
Re: Государственную долю участия в капитале ТОО "ФК...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 76
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 30.12.16 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ещё перевели бы наших "Роналду" на сдельную оплату, есть результат - будет оплата, нету - минималку получите
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