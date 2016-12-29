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§ NG.kz
У полицейских Казахстана отберут жезлы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26662
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.12.16 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Министерстве внутренних дел решили перенять международный опыт и отобрать у казахстанских стражей порядка жезлы.
За основу нового распоряжения был принят опыт европейских стран, в которых не используется жезл, сообщили в пресс-службе ведомства.
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§ Какой-то тургаец
Re: У полицейских Казахстана отберут жезлы
Какой-то тургаец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 774
Регистрация: 07.07.12
Отправлено: 29.12.16 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
100:
навстречу ещё штук пять ехали с голодными глазами. И это только на одной улице!

Они от голода уже под колеса бросаться начали, сегодня снял :lol:
[video]http://radikal.ru/video/NZrfc0ds4dN[/video]
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§ karik
Re: У полицейских Казахстана отберут жезлы
karik


(Пользователи)
Сообщений: 3
Регистрация: 05.11.15
Отправлено: 29.12.16 - 20:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну теперь любой универ сможет машины останавливать, только свисток купи и махай что есть мочи и свисти на любом перекрестке. И попробуй не остановись. Если опыт перенимаете то перенимайте хотя бы с адекватными решениями. Толку от того что жезлов не будет...
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ВЧК
Re: У полицейских Казахстана отберут жезлы




Отправлено: 29.12.16 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помахать рукой и...."Денег нет,но вы жолполовцы держитесь там! Здоровья вам!"

ОГПУ
Re: У полицейских Казахстана отберут жезлы




Отправлено: 29.12.16 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
karik:
только свисток купи и махай что есть мочи и свисти на любом перекрестке.

Я думаю до личного сотава доведут на разводе простую истину-"Не свисти, а то денег не будет".Так ,что только руками махать будут, и кричать :Эй,гражданина, ты туда не ходи, ты сюда ходи.А то под камри попадешь,совсем мёртвый будешь.

§ Гриня
Re: У полицейских Казахстана отберут жезлы
Гриня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 546
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 30.12.16 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я понял для чего эта бодяга с жезлами.Сейчас полицейские сами покупают себе сломавшийся жезл. После этого распоряжения все жезлы с баланса полиции спишут в утиль. Через полгодика, когда выяснится что полицейские не могут пальцем тыкать в нужную машину и регулировать движение невозможно голой рукой,кто примерно назовет сумму выделенную на приобретение новых жезлов?Возможно какой-то человек УЖЕ закупил партию этих жезлов...
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§ Гриня
Re: У полицейских Казахстана отберут жезлы
Гриня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 546
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 30.12.16 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На этот срок конечно усложнили жизнь полицейским. И эти световые и звуковые сигналы-меня несколько раз пытались так остановить,делаю музыку чуть громче и еду ещё 1-2 квартала,ищу место остановиться поспокойнее,чтоб на дороге движению не мешать,они всё это время плелись за мной-обогнать у нас без создания аварийной ситуации сложно,а потом претензии высказывают-но я то ничего не нарушил,ну не видел их и всё...
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