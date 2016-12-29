Гриня Re: У полицейских Казахстана отберут жезлы #35





(Полноправные пользователи) Сообщений: 546

Регистрация: 11.04.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:58 На этот срок конечно усложнили жизнь полицейским. И эти световые и звуковые сигналы-меня несколько раз пытались так остановить,делаю музыку чуть громче и еду ещё 1-2 квартала,ищу место остановиться поспокойнее,чтоб на дороге движению не мешать,они всё это время плелись за мной-обогнать у нас без создания аварийной ситуации сложно,а потом претензии высказывают-но я то ничего не нарушил,ну не видел их и всё...