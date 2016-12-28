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§ NG.kz
Считаете ли вы, что 2017 год станет для казахстанцев более...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26662
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.12.16 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Считаете ли вы, что 2017 год станет для казахстанцев более счастливым и успешным, чем 2016-й?
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Re: Считаете ли вы, что 2017 год станет для казахстанцев более...




Отправлено: 28.12.16 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После видео с участием депутата Мухтара Тиникеева где он ведет себя как типичный криминальный элемент становится понятно какие люди находятся в Парламенте и вообще во власти.

§ Lex
Re: Считаете ли вы, что 2017 год станет для казахстанцев более...
Lex


(Пользователи)
Сообщений: 222
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 30.12.16 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
61-ый. Думал пессимист, а нет, реалист оказывается.
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§ аргентина -ямайка
Re: Считаете ли вы, что 2017 год станет для казахстанцев более...
аргентина -ямайка


(Пользователи)
Сообщений: 110
Регистрация: 01.08.16
Отправлено: 30.12.16 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Считаете ли вы, что 2017 год станет для казахстанцев более счастливым и успешным, чем 2016-й?

Да станет если они поменяют широту и долготу в более успешном государстве.
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