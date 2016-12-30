Цитата: Yeti:

Старик сам виноват. Всю жизнь сыночка наверное прикрывает, теперь результат. Ничего не изменится, пока сам сыночек за свои поступки не научится отвечать.

Вот я представил, если бы я так авто утопил, меня бы отец точно прикрывать не стал. Сам накосячил, сам отвечай. У нас такие принципы в семье.

P.S. блин, да мне бы стыдно было вообще отцу звонить

менталитет понимаешь да..