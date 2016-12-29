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§ NG.kz
Устала, рыбка моя
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26662
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.12.16 - 06:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть анекдот про китайские шарики. Покупатель возвращает товар - надувные шары. Продавец спрашивает: мол, дырявые, цвет не устраивает, надуваются плохо? А он меланхолично отвечает: «И яркие, и без дырок, но - не радуют». Примерно то же случилось со мной недавно в костанайском кафе «Золотая рыбка».
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всегда голодный
Re: Устала, рыбка моя




Отправлено: 30.12.16 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Turok:
Повара наверное вообще уволились, так как в "Городоке" кухня вообще не очень.

согласен . Городок на раз сходить если не знаешь что там и цены и блюда бррр.
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