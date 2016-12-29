NG.kz Устала, рыбка моя



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 06:32 Есть анекдот про китайские шарики. Покупатель возвращает товар - надувные шары. Продавец спрашивает: мол, дырявые, цвет не устраивает, надуваются плохо? А он меланхолично отвечает: «И яркие, и без дырок, но - не радуют». Примерно то же случилось со мной недавно в костанайском кафе «Золотая рыбка».

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