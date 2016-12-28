аргентина -ямайка Re: Считаете ли вы, что 2017 год станет для казахстанцев более... #3





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Регистрация: 01.08.16 (Пользователи) Отправлено: - 12:48 Код: Считаете ли вы, что 2017 год станет для казахстанцев более счастливым и успешным, чем 2016-й?

Да станет если они поменяют широту и долготу в более успешном государстве.