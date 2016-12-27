Иванов Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Что не надо брать в Новый Год #45





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2285

Регистрация: 12.06.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:22 Цитата: Бывалый:

Вы из пещеры сюда пишете?

После охоты на мамонта?

Отринувши достижения технического прогресса и молясь на естественный отбор...

Или как?

Да с этим прогрессом уже дошли до точки, даже Папа обеспокоен. Многие уже ручкой написать письмо не могут, максимум подпись поставить под договором. Ну если бы не было никакого НТП, писал бы Вам сейчас какое-нибудь узелковое письмо или на дощечке вырезал картинки. А если и так можно было обмениваться письмами, зачем нужна была вся эта суета с техническим прогрессом? Тем более, что в плане духовности он ничего человечеству не дает, сугубо материальные плюшки, которых не так уж и много надо, да и полезность их достаточно спорна.