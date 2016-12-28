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≡ О достижениях молодежи, спортивных объектах говорил аким Костанайской области на чествовании победителей конкурса «Триумф»		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
О достижениях молодежи, спортивных объектах говорил аким Костанайской области на чествовании победителей конкурса «Триумф»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26662
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.12.16 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лауреатами премии "Триумф" стали 25 учеников и 24 тренера и педагога, внесшие вклад в развитие молодого поколения. Церемония награждения победителей ежегодного конкурса прошла сегодня, 28 декабря, в купольном зале областной филармонии.
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§ 07Litra
Re: О достижениях молодежи, спортивных объектах говорил аким...
07Litra


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8324
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 28.12.16 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
что за 6 дней преодолели 700
на автобусе? :-o
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§ 07Litra
Re: О достижениях молодежи, спортивных объектах говорил аким...
07Litra


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8324
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 28.12.16 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мухамбетов отметил, что частная волейбольная команда «Иволга» была расформирована в связи с трудным финансовым положением спонсора команды. - В ближайшее время мы решим вопросы и «Иволга-Холдинг» бесплатно предоставит свой зал.
оба-на... решение,чиста пифагорофское....
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§ 07Litra
Re: О достижениях молодежи, спортивных объектах говорил аким...
07Litra


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8324
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 28.12.16 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Это дорогой объект, поэтому его назвали культурно-спортивным, - уточнил аким области. - Там можно будет проводить спортивные мероприятия, а также концерты. Объект будет построен в течение года.
скоро в Кустанае будет по два спортзала на человека... или у меня чёт с арифметикой не лады?... :-o :oops:
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ВЧК
Re: О достижениях молодежи, спортивных объектах говорил аким...




Отправлено: 28.12.16 - 20:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мухамбетов отметил, что частная волейбольная команда «Иволга» была расформирована в связи с трудным финансовым положением спонсора команды.
Вообще "Иволгу"пора ликвидировать1 !Цитата:
- В ближайшее время мы решим вопросы и «Иволга-Холдинг» бесплатно предоставит свой зал.
И вернуть жителям района КЖБИ как законному владельцу! Цитата:
- Это дорогой объект, поэтому его назвали культурно-спортивным, - уточнил аким области. - Там можно будет проводить спортивные мероприятия, а также концерты. Объект будет построен в течение года.
Только не для проведения ярмарок! А так всё прекрасно! Цитата:
Кроме того, в Костанае появится бассейн с длиной дорожек 50 м. Объект будет соответствовать олимпийским стандартам: 10 дорожек, электронное табло, трибуны вместительностью 500-700 мест. Его строительство обойдется в 2 млрд тенге.
БРАВО!!! Вот это будет классно!Так держать Казахстан!!! Цитата:
Также в планах - строительство школы бокса имени Ивана Дычко и детской футбольной академии с манежем и интернатом, где будут проживать ребята 12-13 лет из городов, районов области, которые смогут бесплатно обучаться в академии.
При жизни увековечили именем Ивана Дычко?А задумано прекрасно... и самое главное для наших с вами детей! И это в такое трудное время!

ВЧК
Re: О достижениях молодежи, спортивных объектах говорил аким...




Отправлено: 28.12.16 - 20:25
Комментарий удален модератором.

Айгерим
Re: О достижениях молодежи, спортивных объектах говорил аким...




Отправлено: 28.12.16 - 21:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А где фотографии с акимом на память ?какой сайт ?

ВЧК
Re: О достижениях молодежи, спортивных объектах говорил аким...




Отправлено: 29.12.16 - 08:27
Комментарий удален модератором.

§ witas
Re: О достижениях молодежи, спортивных объектах говорил аким...
witas


(Пользователи)
Сообщений: 5
Регистрация: 30.12.16
Отправлено: 30.12.16 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
куда науменко лезет? славы захотела? серость и убогость"ушитель", переработала свое - иди уш на пенцию.
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