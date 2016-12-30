Цитата: Timur Kazbekov:

Всем видно, что на большей части улиц города снегоуборочной техники вообще не видели, колеи и накат стоят как на лесных дорогах, а тут хим реагенты налево и направо рассыпают! Хорошо жить начали!

Все эти работы проводятся не для результата, а для показухи. То же самое, что и с подметанием улиц колоннами тракторов всухую вкупе с покраской придорожных бордюров со столбами. Бесполезная работа, но это никого не волнует, работа сделана, наряды закрыты, деньги распилены и распылены. Для показухи важен не результат, а фиксация действий в мозгах обывателя. Если скандальчик какой, так это даже и лучше, чем получить результат по тихому, ведь когда все нормально, тогда никто не обратит внимания. Завтра начальство спросит - как дороги в Костанае? Метем, посыпаем, делаем все возможное. На самом деле пустая формальность и халтура.

Завтра счистят химию на придорожные газоны и деревья. Послезавтра начнут спиливать загнувшиеся деревья и перекапывать крякнувшие газоны. Дальше пойдет посадка новых газонов и деревьев. Спонсоры круговорота довольно потирают липкие ладошки.