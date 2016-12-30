/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Применение новых технологий на проспекте Абая в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Применение новых технологий на проспекте Абая в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26662
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.12.16 - 09:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С некоторых пор у нас коммунальные службы города начали применять новые передовые технологии, ранее неизвестные нашему региону. Конечно во всем мире они уже не новые и совсем не передовые, но всё же в Костанае они сенсационны.
Читать новость

§ Timur Kazbekov
Re: Применение новых технологий на проспекте Абая в Костанае
Timur Kazbekov


(Пользователи)
Сообщений: 23
Регистрация: 30.07.15
Отправлено: 30.12.16 - 09:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот народ - все что не сделается, все всем надо рассмотреть под лупой, найти какой - то подвох. С применением реагентов на многих улицах Костаная ездить стало проще. В этом году в принципе город чистят лучше чем в прошлых. Что в этом плохого? Плохо что теперь пешеходы не подскальзываются перед машинами? Плохо что когда на светофоре тормозишь и знаешь что остановишься? Или лучше было б если когда тормозишь сразу искать лазейки чтоб уйти от удара?
плохо что со многих дорог исчезли шишки от которых не только ходовка улетала но и пломбы с зубов выскакивали? Лакокрасочное покрытие он пожалел, машина это всего лишь средство передвижения, это железка, а человеческое здоровье и жизни вроде как дороже. А насчет мойки - не ездий на мойку - мой сам.
Профайл

Lex
Re: Применение новых технологий на проспекте Абая в Костанае




Отправлено: 30.12.16 - 09:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тут такой еще факт- у кого как, но на заснеженной дороге у меня машина лучше тормозит, чем на этом месиве.

Денис
Re: Применение новых технологий на проспекте Абая в Костанае




Отправлено: 30.12.16 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что бы не делай, вам всё не так! Как же хреново ездить у нас, где постоянно присутствует колея и, соответственно, есть большой риск аварии, а также правая полоса практически наполовину не используется из-за хреновой чистки... Покатался с недельку в Челябинске, где химия постоянно применяется, так красота - дороги как летом - от бордюра до бордюра, разметку хорошо видно, колеи соответственно нет... Да, грязновато, зато безопасно, особенно учитывая, что там можно до 80 км/ч втопить.....

Горожанин
Re: Применение новых технологий на проспекте Абая в Костанае




Отправлено: 30.12.16 - 09:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, Вы правы.
Но скорее всего, после прошлогодних гололедиц, было поручено купить реагенты на этот год. В прошлом году не успели в пик гололеда купит, а может даже купили только в конце зимы т.е. в начале этого года.
Ну и надо же раз куплено, показать народу что мы готовы гололеду, только вот гад этот гололед все не идет))))))javascript:justReturn()

§ 74
Re: Применение новых технологий на проспекте Абая в Костанае
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3578
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 30.12.16 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
народ, в КЗ радар -детектер не запретили случайно?
Профайл

§ Моше
Re: Применение новых технологий на проспекте Абая в Костанае
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3853
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 30.12.16 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хорошо жить начали!


Ну а че ноешь тогда? Корыто ему своё жалко...ну так не езди, похож на одного моего знакомого, который купил себе бмв, вылизал его до состояния девственницы и выезжает на нем только по выходным и праздникам, а в будние дни разъезжает на автобусах с работы и на работу. О поездке в лес, на реку, озеро и речи быть не может. Ну и на кой хрен тогда тебе машина? Автомобиль для того и нужен, чтобы и в хвост и в гриву его гонять.

Посыпка реагентами - для безопасной езды несомненный плюс: отсутствие колеи, наледи, ширина дороги как летом от бордюра до бордюра. Хоть чем-то Костанай стал отличаться от деревни, с чем вас и поздравляю.

[Исправлено: Моше, 30.12.2016 - 11:18]
Профайл

§ bgb
Re: Применение новых технологий на проспекте Абая в Костанае
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3255
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 30.12.16 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Timur Kazbekov:

речь идет не о том, чтобы не применять реагенты, а применять их правильно. потому что:
Цитата:
Lex:
тут такой еще факт- у кого как, но на заснеженной дороге у меня машина лучше тормозит, чем на этом месиве.

Цитата:
74:
народ, в КЗ радар -детектор не запретили случайно?

не было такого! почти у всех стоят)))) ;-)
Профайл

§ 74
Re: Применение новых технологий на проспекте Абая в Костанае
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3578
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 30.12.16 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
bgb

спасибо!
Профайл

§ Иванов
Re: Применение новых технологий на проспекте Абая в Костанае
Иванов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2285
Регистрация: 12.06.12
Отправлено: 30.12.16 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Timur Kazbekov:
Всем видно, что на большей части улиц города снегоуборочной техники вообще не видели, колеи и накат стоят как на лесных дорогах, а тут хим реагенты налево и направо рассыпают! Хорошо жить начали!

Все эти работы проводятся не для результата, а для показухи. То же самое, что и с подметанием улиц колоннами тракторов всухую вкупе с покраской придорожных бордюров со столбами. Бесполезная работа, но это никого не волнует, работа сделана, наряды закрыты, деньги распилены и распылены. Для показухи важен не результат, а фиксация действий в мозгах обывателя. Если скандальчик какой, так это даже и лучше, чем получить результат по тихому, ведь когда все нормально, тогда никто не обратит внимания. Завтра начальство спросит - как дороги в Костанае? Метем, посыпаем, делаем все возможное. На самом деле пустая формальность и халтура.
Завтра счистят химию на придорожные газоны и деревья. Послезавтра начнут спиливать загнувшиеся деревья и перекапывать крякнувшие газоны. Дальше пойдет посадка новых газонов и деревьев. Спонсоры круговорота довольно потирают липкие ладошки.
Профайл

6655
Re: Применение новых технологий на проспекте Абая в Костанае




Отправлено: 30.12.16 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Иванов" все сказал. Добавить нечего.
Только опять зудит один вопрос - "Иванов" - это мужчина или женщина?

§ Lex
Re: Применение новых технологий на проспекте Абая в Костанае
Lex


(Пользователи)
Сообщений: 222
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 30.12.16 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Что бы не делай, вам всё не так!

а может попробовать попросту по уму все делать, чтоб было так, а? Меня это коричневое месиво изрядно задолбало например. машина грязная, ездить невозможно, скользко. по снегу быстрее торможу, чем по этой гадости. Да и собственно в чем проблема убрать эту гадость коль есть транспорт?
Или может можно пробовать вовремя чистить дороги, чтоб не сыпать этой гадостью?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 57, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 56
Зарегистрированные пользователи: INFINITE

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 204
Пользователей: 3
Всего: 207

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх