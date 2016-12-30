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≡ В деле об упавшем в траншею "Лексусе" появился след "Гелендвагена", заехавшего в летнее кафе		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В деле об упавшем в траншею "Лексусе" появился след "Гелендвагена", заехавшего в летнее кафе
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26662
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.12.16 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Я спросил его, кто был за рулем, - сообщил в суде свидетель Виктор ЧИЖ. - Мужчина ответил, что там был друг сына. Также он рассказал, что этот друг летом заехал на машине в кафе кинотеатра «Казахстан», ездил там по ступенькам.
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123
Re: Владельца упавшего в траншею «Лексуса» привлекли к...




Отправлено: 30.12.16 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С каких пор показания свидетелей не берут во внимание, тем более некоторые были при исполнении и в один голос утверждают что за рулем был другой.. судью бы привлечь еще.. ТОО МЕГА не задавайтесь, этот безпредельщик так и будет пьяный ездить пока не задавит кого нибудь, да и то потом скажет что машину угнали... Рафик саусем не виноват

Михалыч
Re: В деле об упавшем в траншею "Лексусе" появился...




Отправлено: 30.12.16 - 10:47
Комментарий удален модератором.

Гостья
Re: В деле об упавшем в траншею "Лексусе" появился...




Отправлено: 30.12.16 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надежда Жумабаева не боится, что завтра этот пьяный водила, который утопил машину и о котором она упорно типа не слышит, переедет ее или ее родных. Жизнь-то бумеранг.

андрей
Re: В деле об упавшем в траншею "Лексусе" появился...




Отправлено: 30.12.16 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кого когда слушали у нас .то депутаты в противоречие мнения народа принимают решения.то судьи выносят приговор просто тупо не беря во внимание показания не одного.а нескольких свидетелей.

Гостья
Re: В деле об упавшем в траншею "Лексусе" появился...




Отправлено: 30.12.16 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Старика даже жаль, вырастил непутевого сына, теперь приходится на старости лет позорить свои седины враньем и участием в этом цирке(((

§ bgb
Re: В деле об упавшем в траншею "Лексусе" появился...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3255
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 30.12.16 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гостья:
Старика даже жаль, вырастил непутевого сына, теперь приходится на старости лет позорить свои седины враньем и участием в этом цирке(((

согласен! :-(
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§ Моше
Re: В деле об упавшем в траншею "Лексусе" появился...
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3853
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 30.12.16 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На колесах уже выставили "не бит, не крашен, один хозяин в отл. сост" ?
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§ Yeti
Re: В деле об упавшем в траншею "Лексусе" появился...
Yeti


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 213
Регистрация: 30.04.13
Отправлено: 30.12.16 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гостья:
Старика даже жаль, вырастил непутевого сына

Старик сам виноват. Всю жизнь сыночка наверное прикрывает, теперь результат. Ничего не изменится, пока сам сыночек за свои поступки не научится отвечать.
Вот я представил, если бы я так авто утопил, меня бы отец точно прикрывать не стал. Сам накосячил, сам отвечай. У нас такие принципы в семье.
P.S. блин, да мне бы стыдно было вообще отцу звонить

[Исправлено: Yeti, 30.12.2016 - 11:28]
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Гость
Re: В деле об упавшем в траншею "Лексусе" появился...




Отправлено: 30.12.16 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У юриста ТОО "Мега" была фамилия Байбазаров, а не Базарбаев. Как ни странно, я считаю эти фамилии разными.
Отец сам виноват: значит, разрешено сынульке всё. И уж не думаю, что ему так стыдно, что он "позорится" - такие люди считают, что им всё можно.
А судья взяла взятку. Моё мнение и я его не изменю. Можно подумать, что ректор получает такую мизерную зарплату, что не может дать взятку? Особенно имея лексус.

§ 74
Re: В деле об упавшем в траншею "Лексусе" появился...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3578
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 30.12.16 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yeti:
Старик сам виноват. Всю жизнь сыночка наверное прикрывает, теперь результат. Ничего не изменится, пока сам сыночек за свои поступки не научится отвечать.
Вот я представил, если бы я так авто утопил, меня бы отец точно прикрывать не стал. Сам накосячил, сам отвечай. У нас такие принципы в семье.
P.S. блин, да мне бы стыдно было вообще отцу звонить

менталитет понимаешь да..
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154267@mail.ru
Re: В деле об упавшем в траншею "Лексусе" появился...




Отправлено: 30.12.16 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"судью" на мыло

Lex
Re: В деле об упавшем в траншею "Лексусе" появился...




Отправлено: 30.12.16 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
интересно, у нас все судьи слепо-глухонемые? в этом случае пахнет или отклонением психическим, или коррупцией.

31569
Re: В деле об упавшем в траншею "Лексусе" появился...




Отправлено: 30.12.16 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
отец поступил как мужчина, единственное жаль, что не вырастил такого же мужчину, готового ответить за свои поступки, вырастил труса готового отца родного предать суду, лишь бы самому спрятаться
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