Учитель Re: Даурена Абаева спросили, когда закончится принудительная... #18







Отправлено: - 00:48 Я из Костанайского района. Получаю зарплату _ 37000 тенге. А газету заставили выписать на 7500 тенге. Это пятая часть моей зарплаты! Как жить? У меня ребенок. А никого не волнует. Даже если министр признает, что нас заставляют, а никто из правоохранительных органов не действует. В этой стране только умереть осталось. Куда катимся... Зато коней за много миллионов ставим....