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≡ Даурена Абаева спросили, когда закончится принудительная подписка на госгазеты		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Даурена Абаева спросили, когда закончится принудительная подписка на госгазеты
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26659
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.12.16 - 08:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Продолжается активное принуждение бюджетных работников, в частности учителей, к обязательной подписке на государственные газеты и журналы. Даурен Абаев согласился, что есть такие вопросы, и отметил, что министерство не поддерживает подход, когда заставляют подписываться на газеты.
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Султан.
Re: Даурена Абаева спросили, когда закончится принудительная...




Отправлено: 06.12.16 - 23:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно? А если запретить выпуск и ввоз туалетной бумаги в Казахстан, то тиражи подымутся?

§ bgb
Re: Даурена Абаева спросили, когда закончится принудительная...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3253
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 08.12.16 - 01:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Султан.:
Интересно? А если запретить выпуск и ввоз туалетной бумаги в Казахстан, то тиражи подымутся?

думаю, что в этом случае у газеты "твой шанс" особенно... 8-)
Профайл

§ peshexod
Re: Даурена Абаева спросили, когда закончится принудительная...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3052
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 08.12.16 - 01:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
мы ставим перед нашими изданиями очень простую задачу – это повышение аналитической составляющей, требуем обратить внимание на регионы и вести журналистские расследования.

Вот оно!
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Учитель
Re: Даурена Абаева спросили, когда закончится принудительная...




Отправлено: 09.12.16 - 00:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я из Костанайского района. Получаю зарплату _ 37000 тенге. А газету заставили выписать на 7500 тенге. Это пятая часть моей зарплаты! Как жить? У меня ребенок. А никого не волнует. Даже если министр признает, что нас заставляют, а никто из правоохранительных органов не действует. В этой стране только умереть осталось. Куда катимся... Зато коней за много миллионов ставим....

Саша
Re: Даурена Абаева спросили, когда закончится принудительная...




Отправлено: 11.12.16 - 00:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы хорошо знаем, что госгазеты распространяются по разнарядки. Иначе люди "читать" не станут эти газеты.

§ Гражданин РК 2
Re: Даурена Абаева спросили, когда закончится принудительная...
Гражданин РК 2


(Пользователи)
Сообщений: 7
Регистрация: 06.07.16
Отправлено: 23.12.16 - 09:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не только врачей и учителей заставляют подписываться. Железнодорожников то же самое на "Литер", "Қазақстан темір жолы" мы в него сало заворачиваем 8-) или бывает такое когда туалетная бумага закончилась ....
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Василий Евсеевич.
Re: Даурена Абаева спросили, когда закончится принудительная...




Отправлено: 24.12.16 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧКа:
А какая разница с НГ? Газету спонсирует человек который лоббирует свои интерес и политику редакции! Давайте жить чисто на хозрасчёте ! Посмотрим кто выживет!

А я под этими словами подпишусь полностью. Какую политику лоббирует Наша газета я догадываюсь, потому что комментарии режут не слабо!

С Ярославля
Re: Даурена Абаева спросили, когда закончится принудительная...




Отправлено: 30.12.16 - 00:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Юзер:
Однако полагаю принудительная подписка увы никуда не денется

хоть раз бы кто показательно наказал тех от кого это идет...... все знают от кого и молчат....видел все это...до тошноты.....
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