111 Re: Супруга Ахмедбека Ахметжанова отсудила коттедж,... #31







Отправлено: - 22:10 Молодцы что вернули дом, а если под амнистию попадёт то это тоже будет нормально люди вы все что так озлобленно судите он же если воровал то не у вас! Не дай каждому пережить такое