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≡ Супруга Ахмедбека Ахметжанова отсудила коттедж, конфискованный по приговору костанайского суда		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Супруга Ахмедбека Ахметжанова отсудила коттедж, конфискованный по приговору костанайского суда
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26659
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.12.16 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кассационная коллегия Верховного суда РК вынесла решение по жалобе адвокатов Баглан Ахметжановой, супруги экс-акима Костаная. Ранее ее адвокат подавала ходатайство в Генпрокуратуру о принесении протеста на приговор суда в части конфискации имущества.
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PS
Re: Супруга Ахмедбека Ахметжанова отсудила коттедж,...




Отправлено: 29.12.16 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слов нет. А для небогатых есть дежурные защитнички работающие из под палки и просто отбывающие номер

111
Re: Супруга Ахмедбека Ахметжанова отсудила коттедж,...




Отправлено: 29.12.16 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы что вернули дом, а если под амнистию попадёт то это тоже будет нормально люди вы все что так озлобленно судите он же если воровал то не у вас! Не дай каждому пережить такое

???
Re: Супруга Ахмедбека Ахметжанова отсудила коттедж,...




Отправлено: 29.12.16 - 22:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну конечно не у нас. Вот только почему строятся дома трескающиеся и оседающие через год постройки, про асфальт тающий вместе со снегом ваще молчу. Вам огласить весь список ув 111?

Амина
Re: Супруга Ахмедбека Ахметжанова отсудила коттедж,...




Отправлено: 29.12.16 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все мы под Богом ходим и каждый ответит за свое и в свое время.А мы судить не будем

e7
Re: Супруга Ахмедбека Ахметжанова отсудила коттедж,...




Отправлено: 29.12.16 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Деньги правят миром. Увы это так. У кого больше денег и связей тот и победит. Работайте, зарабатывайте, воруйте, жизнь одна, надо прожить ее красиво
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