гражданин Re: Дороги чистят реагентом #2







Отправлено: - 10:31 да грязи в городе резко увеличилось. никогда зимой такого не было у нас. Еще не известно насколько эта химия опасна. Ведь вся гадость в итоге окажется на газонах (а это деревья, кустарники, трава) и в реке. А в Тоболе своя флора и фауна, к слову. раки по аналогичной причине в Тоболе пропали. Помимо этого мы сами пьем тобольскую воду . Я крайне отрицательно отношусь к этим посыпкам.