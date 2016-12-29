/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Дороги чистят реагентом		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Дороги чистят реагентом
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26659
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.12.16 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня ехал по Дзержинского в районе нефтебазы. Там похоже дорогу посыпали реагентами - снег тает. По Чехова, Гоголя видно не сыпали. Ничего не тает. Не знаю хорошо это или плохо. Везде по городу будут посыпать?
Читать новость

ОГПУ
Re: Дороги чистят реагентом




Отправлено: 29.12.16 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Не знаю хорошо это или плохо.

Хорошо,это когда по уму.А так насвинячили местами , а убирать некому.Маяковского вчера на болото кое где походила.Кроме того ,что эти горе -комунальщики просто в сговоре с владельцами автомоек больше ничего в голову не приходит.Нагадят,а ты пепелац мой каждый день .

гражданин
Re: Дороги чистят реагентом




Отправлено: 29.12.16 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да грязи в городе резко увеличилось. никогда зимой такого не было у нас. Еще не известно насколько эта химия опасна. Ведь вся гадость в итоге окажется на газонах (а это деревья, кустарники, трава) и в реке. А в Тоболе своя флора и фауна, к слову. раки по аналогичной причине в Тоболе пропали. Помимо этого мы сами пьем тобольскую воду . Я крайне отрицательно отношусь к этим посыпкам.

§ 1011
Re: Дороги чистят реагентом
1011


(Пользователи)
Сообщений: 121
Регистрация: 04.01.15
Отправлено: 29.12.16 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Куча народа скажет за посыпки соли - спасибо ! Другая ,,куча,, - спасибо , не надо ! Вот и пойми народ ! (тут один на форуме хвалил Челябу что там посыпают реагентами) . :lol:
Профайл

§ Солнышко
Re: Дороги чистят реагентом
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 927
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 29.12.16 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ОГПУ:
Маяковского вчера на болото кое где походила

Зато сегодня - красота. Чисто и сухо. Хотя я против химии. От нее страдает обувь и автомобили. Кроме того - вся эта прелесть потом стекает в Тобол.
Профайл

Прохожий костанаец
Re: Дороги чистят реагентом




Отправлено: 29.12.16 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Реагенты не нужны, либо посыпайте там, где сложные участки - перед ж/д переездами, большие перекрестки, круговое движение, участки с большой аварийностью и т.д. От посыпки машины будут гнить, экология пострадает. Мне лично от реагентов только хуже - еду как будто в дождь, асфальт чёрный, лобовое замызгано.
Если всё равно после реагентов чистят, то не лучше просто убирать снег, а не тратить деньги на химию?

Мс
Re: Дороги чистят реагентом




Отправлено: 29.12.16 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дошел и Костанай до прогресса. Без реагентов наледь вы не соскребете. Только ломиком если ковырять, но это долго и здоровья не хватит. А если применять тяжелые катки с шипами или фрезами пытаться пилять, то асфальту конец приходит. Трактористы в прошлую зтму много нарезали в прошлом году полос и борозд. Весь асфальт покончали. А на тротуарах лед нарезали на фрагменты так, что ходить было не возможно.

Vik
Re: Дороги чистят реагентом




Отправлено: 29.12.16 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Грязи поколено.кому это нужно?комунальщики бабки зарабатывают.лучше бы почистили.

архимед
Re: Дороги чистят реагентом




Отправлено: 29.12.16 - 23:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заставь больного молиться, он и лоб расшибет! Действительно Костанай расположен на реке Тобол, где летом все купаются, экологию однозначно кончат власть имущие, а страдать будет население! Если посыпают реагентом, то почему с улиц не убирают грязный снег вместе с реагентом снегоуборочными механизмами! Или деньги кончились? Надо учиться, учиться, и учиться у Запада насчет использования, удаления реагента, чтобы не нанести вред всему живому, что осталось в Костанае! Куда смотрит ведомство по экологической защите? Или он штрафует только тех кто беззащитен?

Таха
Re: Дороги чистят реагентом




Отправлено: 29.12.16 - 23:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я часто бываю в башкирии, там горная местность , реагенты посыпают только на трудно- проезжающих участках т.е. На подъемах, спусках , жд переездах , перекрестках, а наши тормоза насыпали по всей улице , бабло собрали и сидят думают как дальше народу навредить и обобрать! Я котегорически против этих процедур!!! Машины грязные , обувь портит, не говоря уже об окружающей среде, и т.п.
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 31, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 31
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 57
Пользователей: 0
Всего: 57

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх