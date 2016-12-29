NG.kz Встречать Новый год в центре Костаная будут с 7 часов вечера до 2 часов ночи



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 23:28 Все новогодние мероприятия пройдут на площади перед областным акиматом. Программа «Жана жыл думаны!» начнется в 19.00, костанайцев у главной елки будут развлекать Дед Мороз со Снегурочкой и артисты.

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