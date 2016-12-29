/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Как я газовый счётчик на поверку сдавала		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Как я газовый счётчик на поверку сдавала
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26659
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.12.16 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Повезло» нам очень - за пару недель до Нового года принесли уведомление о необходимости до 1 января газовый счётчик на поверку сдать. Съездила я на Карбышева, очередь в 5 кабинет была по- советски огромной и боевой.
Читать новость

§ Козлов я
Re: Как я газовый счётчик на поверку сдавала
Козлов я


(Пользователи)
Сообщений: 16
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 29.12.16 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не повезло Солнышку... Я сделал предусмотрительней- срок моего счетчика тоже в январе,но заявку я подал на проверку на месте 1 сентября. Пришли проверять,правда, 15 ноября. Но, главное, успел до января! :-)
Профайл

§ Дантист
Re: Как я газовый счётчик на поверку сдавала
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 315
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 29.12.16 - 19:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну можно конечно повозмущаться, если не знать кто владелец сей конторы. А цены у них сказочные. У знакомых прохудилась труба в стене, пришлось заказать ПРОЕКТ по замене 1м трубы, плюс работа (1,5 час) всего около лимона обошлось. Шоб я так жил, как говорят в Одессе :lol:
Профайл

Сеня
Re: Как я газовый счётчик на поверку сдавала




Отправлено: 29.12.16 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так контора(аймак) сами знаете чья, вот и беспределят. Я посчитал все расходы, плюнул и купил новый, встало даже дешевле чем возить старый.

§ dandiv
Re: Как я газовый счётчик на поверку сдавала
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 258
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 29.12.16 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:
Нацекс делает, находится возле нефтебазы, телефон их 570-576. Да особо никаких действий не надо делать- записаться по телефону, в назначенный день приезжают 2 человека, проводят поверку выписывают бумагу, потом несешь её в аймак на Алтынсарина и они вводят в компьютер новую поверку.

Во, огромное СПАСИБО за информацию!!! Наверно так и попробую, ведь у счетчика будет первая поверка, находится дома (частный дом), значит вероятность исправности внутренних резиновых "мембран" велика ;-) А то уже тоже подумывал вместо поверки сразу новый счетчик покупать, но ввиду постоянно растущих цен и "замороженных" зарплатах хочется хоть немного сократить расходы семейного бюджета...
Профайл

§ dandiv
Re: Как я газовый счётчик на поверку сдавала
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 258
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 29.12.16 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дантист:
У знакомых прохудилась труба в стене, пришлось заказать ПРОЕКТ по замене 1м трубы, плюс работа (1,5 час) всего около лимона обошлось.

Это до счетчика труба была или после? Просто по аналогии с электричеством все что до счетчика принадлежит организации и они за свой счет должны переделывать, а вот после - ответственность владельца, хотя у Аймака могут быть свои правила... По электроснабжению спокойно можно найти правила и законы и опираться на них, чтобы доказать свою правоту, а вот с газоснабжением если честно не знаю - не сталкивался пока с этим, поэтому не буду ничего утверждать.
Профайл

§ olegggon
Re: Как я газовый счётчик на поверку сдавала
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 740
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 29.12.16 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
41:


Счётчик не снимается вообще и пломба не трогается. Через газплиту у нас по крайней мере делали, можно через котёл или другие газовые приборы.
Профайл

§ olegggon
Re: Как я газовый счётчик на поверку сдавала
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 740
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 29.12.16 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
А то уже тоже подумывал вместо поверк


Я тоже перед этим подумывал менять счётчик, но поверка прошла успешно. Тоже была первая поверка. Единственно они не делают поверку бытовых квартирных счетчиков электронных вроде.
А так по телефону называешь им модель счётчика, они сразу говорят делают или нет поверку. Ещё вспомнил, поверочную бумагу сразу они не дают, нужно приезжать к ним в контору через несколько часов.
Профайл

§ Солнышко
Re: Как я газовый счётчик на поверку сдавала
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 927
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 29.12.16 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:

Вы молодец. А я натупила конкретно.... :-(
Профайл

olegggon
Re: Как я газовый счётчик на поверку сдавала




Отправлено: 29.12.16 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Солнышко:
Вы молодец. А я натупила конкретно.

Спасибо за комплимент конечно.
Просто я работаю в фирме, связанной с проверкой водяных счётчиков. Если возникнут у кого вопросы, связанные с водяными счетчиками, пишите в личку, отвечу без проблем.

Петр
Re: Как я газовый счётчик на поверку сдавала




Отправлено: 29.12.16 - 22:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот он "оскал монополизма"! Только монополист будет выворачивать руки своим потребителям.

емельян
Re: Как я газовый счётчик на поверку сдавала




Отправлено: 29.12.16 - 23:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ребят, уясните раз и навсегда одно-единственное правило:
от вас нужны бабки, и их количество обратно пропорционально количеству вашего мозга.
всё
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 55, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 55
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 113
Пользователей: 1
Всего: 114

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх