архимед Re: В Рудном сотрудники полиции уговорили молодого мужчину не... #9







Отправлено: - 23:03 Чтобы у мужчин при общении с женским полом, не было в будущем проблем, нужно контролировать семяизвержение на трезвую голову! Ведь страна ждет героев и защитников, здоровых душой и телом, а не больных на голову! Наверное поэтому нет в стране материнского капитала, как у соседей, потому что для этого нужен медицинский контроль будущих родителей, т.е. не больны ли они всякими заболеваниями, от которых затем после рождения страдают дети, психически здоровы ли будущие родители, не наркоманы, не пьяницы ли они, есть ли у будущих родителей возможность содержать будущих детей(жилье, работа и т.д), прежде чем зачать, а затем родить здоровое потомство, которое не сопьется, не станет преступником, не будет бросаться с крыш, не будет психопатом, реагирующем болезненно на что либо, не станет педофилом и т.д! Возможно генетическая родословная будущих родителей в виде специального накопителя банка данных будет необходима! А что касается этого прыгуна, то он как женщина, эмоционален и непредсказуем!