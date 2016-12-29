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≡ В Рудном сотрудники полиции уговорили молодого мужчину не прыгать с крыши 5-этажного дома		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Рудном сотрудники полиции уговорили молодого мужчину не прыгать с крыши 5-этажного дома
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26659
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.12.16 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как прокомментировала пресс-служба ДВД Костанайской области, в 14.00 на пульт поступил анонимный звонок, сообщили о попытке суицида. На место выехали "скорая помощь", сотрудники полиции и спасатели. На крышу поднялись участковый инспектор полиции Кайрат Дауренбеков, еще один полицейский и двое гражданских.
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§ лимон
Re: В Рудном сотрудники полиции уговорили молодого мужчину не...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 75
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 29.12.16 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
теперь на учет к психиатру поставят
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§ Сергей_я
Re: В Рудном сотрудники полиции уговорили молодого мужчину не...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1793
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 29.12.16 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
теперь на учет к психиатру поставят


И жена вообще теперь ребенка ему не даст. И по всей видимости правильно сделает.
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§ kbkz1980
Re: В Рудном сотрудники полиции уговорили молодого мужчину не...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1839
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 29.12.16 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сочувствую тем женщинам которые живут с такой истерично импульсивной натурой.
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ответка
Re: В Рудном сотрудники полиции уговорили молодого мужчину не...




Отправлено: 29.12.16 - 18:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
И жена вообще теперь ребенка ему не даст. И по всей видимости правильно сделает.

сожительница

гость
Re: В Рудном сотрудники полиции уговорили молодого мужчину не...




Отправлено: 29.12.16 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто хочет, тот делает, а пресс-конференции не собирает, а этот просто решил попугать свою бывшую.

ответка
Re: В Рудном сотрудники полиции уговорили молодого мужчину не...




Отправлено: 29.12.16 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Кто хочет, тот делает, а пресс-конференции не собирает, а этот просто решил попугать свою бывшую.

иеменно :lol: :lol: :lol:

Коломбо
Re: В Рудном сотрудники полиции уговорили молодого мужчину не...




Отправлено: 29.12.16 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять женщины доводят мужчин!!! А они ( мужчины) не понимая попадают в их сети не зная их коварства и жестокости !!!! Сколько мужчин страдают !!! Ломаются, спиваются!! ... прыгают с крыш!!!!

§ amduscias
Re: В Рудном сотрудники полиции уговорили молодого мужчину не...
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5981
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 29.12.16 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Коломбо:
Опять женщины доводят мужчин!!! А они ( мужчины) не понимая попадают в их сети не зная их коварства и жестокости !!!!

Как говорил один мой знакомый (шепелявый и картавый): "Зенсины ковалны!" :-)
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архимед
Re: В Рудном сотрудники полиции уговорили молодого мужчину не...




Отправлено: 29.12.16 - 23:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чтобы у мужчин при общении с женским полом, не было в будущем проблем, нужно контролировать семяизвержение на трезвую голову! Ведь страна ждет героев и защитников, здоровых душой и телом, а не больных на голову! Наверное поэтому нет в стране материнского капитала, как у соседей, потому что для этого нужен медицинский контроль будущих родителей, т.е. не больны ли они всякими заболеваниями, от которых затем после рождения страдают дети, психически здоровы ли будущие родители, не наркоманы, не пьяницы ли они, есть ли у будущих родителей возможность содержать будущих детей(жилье, работа и т.д), прежде чем зачать, а затем родить здоровое потомство, которое не сопьется, не станет преступником, не будет бросаться с крыш, не будет психопатом, реагирующем болезненно на что либо, не станет педофилом и т.д! Возможно генетическая родословная будущих родителей в виде специального накопителя банка данных будет необходима! А что касается этого прыгуна, то он как женщина, эмоционален и непредсказуем!
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