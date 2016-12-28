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§ NG.kz
Казахстанского бизнесмена осудили на три года за критику Путина в Фейсбуке
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26659
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.12.16 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Суд казахстанского города Актобе приговорил к трём годам лишения свободы предпринимателя и общественника Саната Досова за критику в адрес президента России Владимира Путина, высказанную им в Фейсбуке. Об этом сообщает Nur.kz.
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Бывалый
Re: Казахстанского бизнесмена осудили на три года за критику...




Отправлено: 29.12.16 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
Почитал на других ресурсах

Молодец.
А вот некоторыt, видимо, даже не удосуживаются почитать
Цитата:
Валентин:
Бей своих, чтобы чужие боялись :)

Цитата:
Петруччо:
Ну что тут сказать? Придурки.

Цитата:
Hitman:
Я как будто проснулся в другой стране

§ 74
Re: Казахстанского бизнесмена осудили на три года за критику...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3574
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 29.12.16 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dron:
И "призрака" так же загребли

его то за что.. если только к гос.награде и медаль вручить
Профайл

10
Re: Казахстанского бизнесмена осудили на три года за критику...




Отправлено: 29.12.16 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
то за что.. если только

Уважаемый, раз уж пропустили 1-ое сообщение, может, ответите на вопросы, а то не понятно с какой целью Вы выложили сюда эту версию событий. Узнав из наших уст, что заголовок статьи не имеет отношения к действительности (попросту искаженный, даже лживый) тоже никак не высказались. Вам есть что вообще по сути добавить, убавить?

пэтриот
Re: Казахстанского бизнесмена осудили на три года за критику...




Отправлено: 29.12.16 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
10
Узнав из наших уст, что заголовок статьи не имеет отношения к действительности (попросту искаженный, даже лживый) тоже никак не высказались. Вам есть что вообще по сути добавить, убавить?

,,74,, наверное думал что форум увидев последствия критики тов.ПУтина испужается , соберет дань ,,за 12 лэт,, и повезет в ,,первопрестольную,, .
В век ,,инета,, все проверяется на раз, два. В следующий раз лучше про Лохнесс напиши - посмеемся

Амангельды
Re: Казахстанского бизнесмена осудили на три года за критику...




Отправлено: 29.12.16 - 23:11
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