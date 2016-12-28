10 Re: Казахстанского бизнесмена осудили на три года за критику... #17







Отправлено: - 17:48 Цитата: 74:

то за что.. если только

Уважаемый, раз уж пропустили 1-ое сообщение, может, ответите на вопросы, а то не понятно с какой целью Вы выложили сюда эту версию событий. Узнав из наших уст, что заголовок статьи не имеет отношения к действительности (попросту искаженный, даже лживый) тоже никак не высказались. Вам есть что вообще по сути добавить, убавить?