Сеня Re: Супруга Ахмедбека Ахметжанова отсудила коттедж,... #16







Отправлено: - 14:16 Интересно а полурекламные самовосхвалющие статьи от Снежаны будут еще печатать на страницах НГ. А то ведь что получается, борьба за права человека выгодна только тогда когда человек богат? А совсем недавно с таким пафосом мы писали о равенстве.