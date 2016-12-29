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≡ Супруга Ахмедбека Ахметжанова отсудила коттедж, конфискованный по приговору костанайского суда		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Супруга Ахмедбека Ахметжанова отсудила коттедж, конфискованный по приговору костанайского суда
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26658
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.12.16 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кассационная коллегия Верховного суда РК вынесла решение по жалобе адвокатов Баглан Ахметжановой, супруги экс-акима Костаная. Ранее ее адвокат подавала ходатайство в Генпрокуратуру о принесении протеста на приговор суда в части конфискации имущества.
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ну вы даете
Re: Супруга Ахмедбека Ахметжанова отсудила коттедж,...




Отправлено: 29.12.16 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
195:
С.КИМ-молодец.

при чем здесь Ким. ее отношение к этому делу не больше вашего.

Сеня
Re: Супруга Ахмедбека Ахметжанова отсудила коттедж,...




Отправлено: 29.12.16 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно а полурекламные самовосхвалющие статьи от Снежаны будут еще печатать на страницах НГ. А то ведь что получается, борьба за права человека выгодна только тогда когда человек богат? :lol: А совсем недавно с таким пафосом мы писали о равенстве.

Юрист
Re: Супруга Ахмедбека Ахметжанова отсудила коттедж,...




Отправлено: 29.12.16 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Принято чисто юридическое решение, и это радует, пускай отец виновен, но не лежит клеймо на детях его, а предавать остраксизму из за преступлений одного весь его род, это господа мои хорошие средневековье.

Нур
Re: Супруга Ахмедбека Ахметжанова отсудила коттедж,...




Отправлено: 29.12.16 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ВОт она жизнь, все вернут, всех оправдают. Деньги это главное!

Холл
Re: Супруга Ахмедбека Ахметжанова отсудила коттедж,...




Отправлено: 29.12.16 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Символ незыблемости коррупции теперь есть в нашем славном Кустанае!
Ну вообще прецендент есть, теперь надо все отадать. Все по правилам. Он же не виноват, виновные на свободе сх занимаются.

азат
Re: Супруга Ахмедбека Ахметжанова отсудила коттедж,...




Отправлено: 29.12.16 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обратите внимание ни один так называемый правозащитник не защищает бедных,сирот, пенсионеров .

Гость
Re: Супруга Ахмедбека Ахметжанова отсудила коттедж,...




Отправлено: 29.12.16 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отличная новость!
Какая кому разница как и кто заработал.
Если взяться за всех и спрашивать кто как заработал можно большинство пересадить

Читатель 1
Re: Супруга Ахмедбека Ахметжанова отсудила коттедж,...




Отправлено: 29.12.16 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зря вернули, сколько ещё неизвестно в деятельности этого .....

саке
Re: Супруга Ахмедбека Ахметжанова отсудила коттедж,...




Отправлено: 29.12.16 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И Василеву кафе кулинарию на углу Тарана-Алтынсарина вернули походу.

У6
Re: Супруга Ахмедбека Ахметжанова отсудила коттедж,...




Отправлено: 29.12.16 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Короче можно воповать и оформлять имущество на дочь или сына, и если тебя посадят, то отбирать по документам у тебя нечего, хорошая схема, надо взять на заметку

гость
Re: Супруга Ахмедбека Ахметжанова отсудила коттедж,...




Отправлено: 29.12.16 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
У6:

Вот вот, ворованное оформленное детям, это уже честно добытое?

Блондинка в законе
Re: Супруга Ахмедбека Ахметжанова отсудила коттедж,...




Отправлено: 29.12.16 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как это он был приобретен . С нуля он построен . Они первые хозяева.

Гость
Re: Супруга Ахмедбека Ахметжанова отсудила коттедж,...




Отправлено: 29.12.16 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
195:
Это нормально оставить дом ребёнку,коль верховный суд так решил.Там же не дураки сидят.


Конечно, "нормально"! Сначала брать взятки, воровать из бюджета, оформить на неработающего ребенка - типа, это ребенок сам заработал - а потом сделать вид, что не виноват. Да, и адвокат небесплатно работала, так старалась, так старалась, аж в Женеву готова написать. А потом - и зарплату еще увеличить - а то голодают же, всё ребенок работает, старается.

ВЧК
Re: Супруга Ахмедбека Ахметжанова отсудила коттедж,...




Отправлено: 29.12.16 - 20:12
Комментарий удален модератором.

Дарья
Re: Супруга Ахмедбека Ахметжанова отсудила коттедж,...




Отправлено: 29.12.16 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Деньги правят."На то руки привешены, чтоб брать."(русская пословица)."Дай на прокорм казенную корову – прокормлю и свое стадо."(она же)
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