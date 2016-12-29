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≡ Перевозчики вновь подали заявки о повышении платы за проезд на городских автобусах в акимат Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Перевозчики вновь подали заявки о повышении платы за проезд на городских автобусах в акимат Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26658
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.12.16 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Перевозчики представили свои расчеты, согласно которым существующий размер оплаты - 60 тенге - не восполняет их эксплуатационные расходы, которые в 2016 году значительно увеличились. Ранее аналогичные заявки они уже подавали.
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§ лимон
Re: Перевозчики вновь подали заявки о повышении платы за проезд...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 75
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 29.12.16 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
повышение стоимости проезда лишь вопрос времени, акимат тянет это время насколько возможно. до Нового года дотянули и то хорошо
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ответка
Re: Перевозчики вновь подали заявки о повышении платы за проезд...




Отправлено: 29.12.16 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
цена в 200 тенге покроет стоимость солярки и мазута, . в РУДНОМ старые пазики ползают со скоростью отравленного таракана, и то не повышают

Доцент
Re: Перевозчики вновь подали заявки о повышении платы за проезд...




Отправлено: 29.12.16 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в РУДНОМ старые пазики ползают со скоростью отравленного таракана, %%%%%%

В Рудном на улицах пазики???? В России эти автобусы используются между деревнями и райцентрами.
А зачем вы СКУПАЕТЕ СТАРЬЁ??????

АААчуметь моз-зя!!!
неужели у ССГОК нет денег ,чтобы купить для населения Рудного новенькие, отличные,российские автобусы?????
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