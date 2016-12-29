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olegggon:
Нацекс делает, находится возле нефтебазы, телефон их 570-576. Да особо никаких действий не надо делать- записаться по телефону, в назначенный день приезжают 2 человека, проводят поверку выписывают бумагу, потом несешь её в аймак на Алтынсарина и они вводят в компьютер новую поверку.
Во, огромное СПАСИБО за информацию!!! Наверно так и попробую, ведь у счетчика будет первая поверка, находится дома (частный дом), значит вероятность исправности внутренних резиновых "мембран" велика А то уже тоже подумывал вместо поверки сразу новый счетчик покупать, но ввиду постоянно растущих цен и "замороженных" зарплатах хочется хоть немного сократить расходы семейного бюджета...