Цитата: ОГПУ:

А зачем кого то слушать?Вот когда они косяком к нам назад потянутся, вот тогда и поговорим ,о том как там плохо.Ну а пока...Пока,что то не

Если шипко прижмёт, сюда назад они вряд ли ломанутся, скорее где нибудь в Калининграде будут искать местечко.