Доцент Re: Перевозчики вновь подали заявки о повышении платы за проезд... #3







Отправлено: - 21:40 в РУДНОМ старые пазики ползают со скоростью отравленного таракана, %%%%%%



В Рудном на улицах пазики???? В России эти автобусы используются между деревнями и райцентрами.

А зачем вы СКУПАЕТЕ СТАРЬЁ??????



АААчуметь моз-зя!!!

неужели у ССГОК нет денег ,чтобы купить для населения Рудного новенькие, отличные,российские автобусы?????