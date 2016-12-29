dandiv Re: Как я газовый счётчик на поверку сдавала #19





(Полноправные пользователи) Сообщений: 258

Регистрация: 03.12.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:03 Цитата: Дантист:

У знакомых прохудилась труба в стене, пришлось заказать ПРОЕКТ по замене 1м трубы, плюс работа (1,5 час) всего около лимона обошлось.

Это до счетчика труба была или после? Просто по аналогии с электричеством все что до счетчика принадлежит организации и они за свой счет должны переделывать, а вот после - ответственность владельца, хотя у Аймака могут быть свои правила... По электроснабжению спокойно можно найти правила и законы и опираться на них, чтобы доказать свою правоту, а вот с газоснабжением если честно не знаю - не сталкивался пока с этим, поэтому не буду ничего утверждать.