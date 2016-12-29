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§ NG.kz
Вот и в Берлине жахнуло...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26658
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.12.16 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
19 декабря 2016 года, вероятно, войдет в новую историю Германии и, возможно, Европы... 40-тонный грузовик на скорости намеренно был направлен на центральный рождественский базар. 12 человек погибли, более 50 - тяжело ранены. Это дьявольское преступление еще предстоит осмыслить. И я по случайности был там. Перед тем как поднимется много пыли, попробую запечатлеть все свежими красками собственного восприятия. Не судите строго, как могу.
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§ 07Litra
Re: Вот и в Берлине жахнуло...
07Litra


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8324
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 29.12.16 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Дуй в любимую страну на депрессивные территории и помогай своими налогами в борьбе с мировым злом .

дык я какбэ обыкновенный смертный,а не Мать Тереза... и не Христос,за все грехи Мира отвечать... мне б свой крест доволочь до края ямы... потому и питаюсь сосисками,шнапЦем и прочими плодами Господа,которые он мне по щедротам своим отсыпал....
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Алёша
Re: Вот и в Берлине жахнуло...




Отправлено: 29.12.16 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы со всеми дружим и всех любим и хотим защиты социальной от Германии, защиты военной от Америки, защиты экономической от Китая, а с соседом Россией просто общаться и понастолгировать, вот чего мы хотим.

§ 07Litra
Re: Вот и в Берлине жахнуло...
07Litra


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8324
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 29.12.16 - 19:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Россия это не только Москва и выкачивать ресурсы с субъектов на войнушку , когда можно эти деньги потратить на улучшение жизни каждого своего гражданина , как то не правильно . По крайне мере например Татарстану или Башкирии все эти мировые военные телодвижения даром наверное не нужны .

москва и ресурсы,ЭТО не внешняя политика... Цитата:
Хохол:
когда можно эти деньги потратить на улучшение жизни каждого своего гражданина

когда москва займётся ТОЛЬКО этими делами,найдутся те,кто придёт в москву... и сделает как москва...

странно,но Вы мне казались умнее... или и с Вами года творят возрастнЫе "чудеса"?...
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§ 07Litra
Re: Вот и в Берлине жахнуло...
07Litra


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8324
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 29.12.16 - 19:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Китайцам бы свои проблемы с уже имеющимися территориями решить

да,есть у китайцев такие проблемы... в юго-восточной Африке,в районе Берега Слоновой Кости,Боливии,Аргентине... но пока они с проблемами справляются... аборигенам бурят скважины водяные и сыпят просо с кукурузой... а правительствам бросают пару никелей-долларов в пыль... анекдот в тему:

-Вы знаете,что творилось на Нью-Йоркской бирже,когда упал доллар?
-А Вы знаете,что творилось на одесском Привозе,когда упали два доллара?
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§ 07Litra
Re: Вот и в Берлине жахнуло...
07Litra


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8324
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 29.12.16 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алёша:
Мы со всеми дружим и всех любим и хотим защиты социальной от Германии, защиты военной от Америки, защиты экономической от Китая, а с соседом Россией просто общаться и понастолгировать, вот чего мы хотим.

ну с этим, вам Иванов,Петров,Сидоров,Серик,Берик и Ермек к Главному Нурлыкуну нада лететь... он где-то в Ханском-Шатре на ишимских болотах курлыкает...
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boran
Re: Вот и в Берлине жахнуло...




Отправлено: 29.12.16 - 19:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
странно,но Вы мне казались умнее... или и с Вами года творят возрастнЫе "чудеса"?...

И ви кажетесь умее когда не ляпаете варежкой про агрессивный Китай. Маленькая Монголия сотни лет живет под боком дракона и не парится..
Гонконг на 90 процентов состоит из китайцев и к ним не приперлись вежливые люди от соседей.
Узбагойтесь..

Доцент
Re: Вот и в Берлине жахнуло...




Отправлено: 29.12.16 - 19:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алёша:
Мы со всеми дружим и всех любим и хотим защиты социальной от Германии, защиты военной от Америки, защиты экономической от Китая, а с соседом Россией просто общаться %%%%%

форум НГ- это чарующий мир психиатрии : сверкающая россыпь симптомов, лабиринты диагнозов и невероятное количество мечтателей о светлом будущем,..

Господа! опуститесь на грешную землю и посмотрите вкруг себя: да кто вам такое позволит то??? И какой смысл мечтать на пустой желудок? Работать надобно!

§ 07Litra
Re: Вот и в Берлине жахнуло...
07Litra


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8324
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 29.12.16 - 19:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
boran:
Маленькая Монголия сотни лет живет под боком дракона и не парится..

большой бурый медведь греет своё брюхо и мотню маленькой Казакшой,и тоже не испытывает никакого дискомфорта... пиндосские племена, живущие в тени матрасовки со звёздами,качают "чёрное золото" со всего подлунного мира и не испытывает проблем с каллориеносителями....

всё относительно,мой друг Гораций....
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пора и совесть знать?
Re: Вот и в Берлине жахнуло...




Отправлено: 29.12.16 - 19:50
Комментарий удален модератором.

§ azlk
Re: Вот и в Берлине жахнуло...
azlk


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1383
Регистрация: 08.08.12
Отправлено: 29.12.16 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
большой бурый медведь греет своё брюхо и мотню маленькой Казакшой,и тоже не испытывает никакого дискомфорта.

хорошо сказал, надо записать в тетрадку, с лучшими высказываниями))))
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Хохол
Re: Вот и в Берлине жахнуло...




Отправлено: 29.12.16 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
дык я какбэ обыкновенный смертный,а не Мать Тереза... и не Христос,за все грехи Мира отвечать.

Так же наверное думает простой мужик Тамбовской иль Рязанской губернии . Только думы государевы не о нём и не про него . Цитата:
07Litra:
потому и питаюсь сосисками,шнапЦем и прочими плодами Господа,которые он мне по щедротам своим отсыпал...

Люди тебе отсыпали , немчура , к которым ты сбежал подальше от своей исторической Родины . А отсыпали потому что правильно смогли организовать безбедное проживание всех своих граждан на ограниченной территории . Ответственность государства перед своими гражданами там у вас . А ты все по жизни с дикими законами и суровой действительности мечтаешь . Только мечтаешь не участвовать самому , а как зритель , перед экраном телевизора , сытым , пъяным и в безопасности .

Гость
Re: Вот и в Берлине жахнуло...




Отправлено: 29.12.16 - 20:23
Комментарий удален модератором.

§ 07Litra
Re: Вот и в Берлине жахнуло...
07Litra


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8324
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 29.12.16 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Люди тебе отсыпали , немчура , к которым ты сбежал подальше от своей исторической Родины

:lol:
эти люди не мало и мне должны... особенно те,56 человек,которых, я персонально,со снега снимал,с камней,с ледников... так что все мы друг другу где-то должны... вот ты сейчас на моём месте сидишь,а если б я не уехал,где бы ты был? твоё дерьмо сейчас плывёт по канализации,а не моё... моё,кста,трубы не забивало,а от твоего рвётся всё... а знаешь почему? потому,что ты кого-то еды лешил... съел чей-то прожиточный минимум.... а я таким жадным и прожорливым небыл.... :lol:
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§ 07Litra
Re: Вот и в Берлине жахнуло...
07Litra


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8324
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 29.12.16 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
немчура

ты, случаем,не родня одному моему знакомому, дубаку-микрополкану? :lol:
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§ аргентина -ямайка
Re: Вот и в Берлине жахнуло...
аргентина -ямайка


(Пользователи)
Сообщений: 109
Регистрация: 01.08.16
Отправлено: 29.12.16 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Через две минуты лавочник, взволнованно жестикулируя, сообщил о несчастном случае: грузовик в 70 метрах от нас врезался в рождественский базар. Он показывал туда, откуда мы только что пришли

какой то чудный лавочник . он уже все узнал что произошло . интересно а он там сейчас торгует ?
Код:
Лавки начали быстро закрываться. Мы вернули кружки и поспешили на вокзал, но все уже было оцеплено полицией. Повсюду - сирены полиции и неотложек. Мы ушли влево от Гедехтнискирхе, но и там было не пройти. Лишь на следующей улице мы смогли прорваться в направлении вокзала. Правее вся Будапестер-штрассе мигала сиренами неотложек и полицейских машин. На носилках несли людей с капельницами.

т.е они за углом дежурили чтоль . а автор настоящий немец. экономил аккумулятор и не стал снимать происходящее . а уж потом только стал читать . вообщем автор там не был . для чего материальчик спросите вы ?а для того чтоб не расслаблялись . больше жути вокруг !!!
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