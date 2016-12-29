аргентина -ямайка Re: Вот и в Берлине жахнуло... #89





(Пользователи) Сообщений: 109

Регистрация: 01.08.16 (Пользователи) Отправлено: - 21:05 Код: Через две минуты лавочник, взволнованно жестикулируя, сообщил о несчастном случае: грузовик в 70 метрах от нас врезался в рождественский базар. Он показывал туда, откуда мы только что пришли

какой то чудный лавочник . он уже все узнал что произошло . интересно а он там сейчас торгует ?

Код: Лавки начали быстро закрываться. Мы вернули кружки и поспешили на вокзал, но все уже было оцеплено полицией. Повсюду - сирены полиции и неотложек. Мы ушли влево от Гедехтнискирхе, но и там было не пройти. Лишь на следующей улице мы смогли прорваться в направлении вокзала. Правее вся Будапестер-штрассе мигала сиренами неотложек и полицейских машин. На носилках несли людей с капельницами.

т.е они за углом дежурили чтоль . а автор настоящий немец. экономил аккумулятор и не стал снимать происходящее . а уж потом только стал читать . вообщем автор там не был . для чего материальчик спросите вы ?а для того чтоб не расслаблялись . больше жути вокруг !!!