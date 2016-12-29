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07Litra:
дык я какбэ обыкновенный смертный,а не Мать Тереза... и не Христос,за все грехи Мира отвечать.
Так же наверное думает простой мужик Тамбовской иль Рязанской губернии . Только думы государевы не о нём и не про него . Цитата:
07Litra:
потому и питаюсь сосисками,шнапЦем и прочими плодами Господа,которые он мне по щедротам своим отсыпал...
Люди тебе отсыпали , немчура , к которым ты сбежал подальше от своей исторической Родины . А отсыпали потому что правильно смогли организовать безбедное проживание всех своих граждан на ограниченной территории . Ответственность государства перед своими гражданами там у вас . А ты все по жизни с дикими законами и суровой действительности мечтаешь . Только мечтаешь не участвовать самому , а как зритель , перед экраном телевизора , сытым , пъяным и в безопасности .