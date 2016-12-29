Хохол:

Россия это не только Москва и выкачивать ресурсы с субъектов на войнушку , когда можно эти деньги потратить на улучшение жизни каждого своего гражданина , как то не правильно . По крайне мере например Татарстану или Башкирии все эти мировые военные телодвижения даром наверное не нужны .

Хохол:

когда можно эти деньги потратить на улучшение жизни каждого своего гражданина