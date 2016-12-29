NG.kz В Рудном сотрудники полиции уговорили молодого мужчину не прыгать с крыши 5-этажного дома



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 17:02 Как прокомментировала пресс-служба ДВД Костанайской области, в 14.00 на пульт поступил анонимный звонок, сообщили о попытке суицида. На место выехали "скорая помощь", сотрудники полиции и спасатели. На крышу поднялись участковый инспектор полиции Кайрат Дауренбеков, еще один полицейский и двое гражданских.

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