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§ NG.kz
В Рудном сотрудники полиции уговорили молодого мужчину не прыгать с крыши 5-этажного дома
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26656
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.12.16 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как прокомментировала пресс-служба ДВД Костанайской области, в 14.00 на пульт поступил анонимный звонок, сообщили о попытке суицида. На место выехали "скорая помощь", сотрудники полиции и спасатели. На крышу поднялись участковый инспектор полиции Кайрат Дауренбеков, еще один полицейский и двое гражданских.
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§ лимон
Re: В Рудном сотрудники полиции уговорили молодого мужчину не...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 75
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 29.12.16 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
теперь на учет к психиатру поставят
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§ Сергей_я
Re: В Рудном сотрудники полиции уговорили молодого мужчину не...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1792
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 29.12.16 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
теперь на учет к психиатру поставят


И жена вообще теперь ребенка ему не даст. И по всей видимости правильно сделает.
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§ kbkz1980
Re: В Рудном сотрудники полиции уговорили молодого мужчину не...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1839
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 29.12.16 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сочувствую тем женщинам которые живут с такой истерично импульсивной натурой.
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ответка
Re: В Рудном сотрудники полиции уговорили молодого мужчину не...




Отправлено: 29.12.16 - 18:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
И жена вообще теперь ребенка ему не даст. И по всей видимости правильно сделает.

сожительница

гость
Re: В Рудном сотрудники полиции уговорили молодого мужчину не...




Отправлено: 29.12.16 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто хочет, тот делает, а пресс-конференции не собирает, а этот просто решил попугать свою бывшую.

ответка
Re: В Рудном сотрудники полиции уговорили молодого мужчину не...




Отправлено: 29.12.16 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Кто хочет, тот делает, а пресс-конференции не собирает, а этот просто решил попугать свою бывшую.

иеменно :lol: :lol: :lol:

Гость
В Рудном сотрудники полиции уговорили молодого мужчину не прыгать с крыши 5-этажного дома




Отправлено: 29.12.16 - 19:09
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