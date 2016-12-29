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§ NG.kz
Вот и в Берлине жахнуло...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26656
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.12.16 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
19 декабря 2016 года, вероятно, войдет в новую историю Германии и, возможно, Европы... 40-тонный грузовик на скорости намеренно был направлен на центральный рождественский базар. 12 человек погибли, более 50 - тяжело ранены. Это дьявольское преступление еще предстоит осмыслить. И я по случайности был там. Перед тем как поднимется много пыли, попробую запечатлеть все свежими красками собственного восприятия. Не судите строго, как могу.
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§ 07Litra
Re: Вот и в Берлине жахнуло...
07Litra


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8318
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 29.12.16 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Дуй в любимую страну на депрессивные территории и помогай своими налогами в борьбе с мировым злом .

дык я какбэ обыкновенный смертный,а не Мать Тереза... и не Христос,за все грехи Мира отвечать... мне б свой крест доволочь до края ямы... потому и питаюсь сосисками,шнапЦем и прочими плодами Господа,которые он мне по щедротам своим отсыпал....
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Алёша
Re: Вот и в Берлине жахнуло...




Отправлено: 29.12.16 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы со всеми дружим и всех любим и хотим защиты социальной от Германии, защиты военной от Америки, защиты экономической от Китая, а с соседом Россией просто общаться и понастолгировать, вот чего мы хотим.

§ 07Litra
Re: Вот и в Берлине жахнуло...
07Litra


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8318
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 29.12.16 - 19:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Россия это не только Москва и выкачивать ресурсы с субъектов на войнушку , когда можно эти деньги потратить на улучшение жизни каждого своего гражданина , как то не правильно . По крайне мере например Татарстану или Башкирии все эти мировые военные телодвижения даром наверное не нужны .

москва и ресурсы,ЭТО не внешняя политика... Цитата:
Хохол:
когда можно эти деньги потратить на улучшение жизни каждого своего гражданина

когда москва займётся ТОЛЬКО этими делами,найдутся те,кто придёт в москву... и сделает как москва...

странно,но Вы мне казались умнее... или и с Вами года творят возрастнЫе "чудеса"?...
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