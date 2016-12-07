Мария Re: Депутаты маслихата Костаная поддержали предложения о... #5







Отправлено: - 18:53 Добрый вечер. Больше всего задели высказывания о том, что русскоговорящая часть возмущается. Я родилась здесь и мама моя здесь родилась. И я русскоговорящая имею право высказываться. У нас в стране много национальностей и мы не в рабстве здесь, хотим и высказываем свое мнение.