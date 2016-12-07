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§ NG.kz
Депутаты маслихата Костаная поддержали предложения о...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26656
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.12.16 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутаты маслихата Костаная поддержали предложения о переименовании улицы Герцена в проспект Кобланды батыра и улицы Тарана в улицу Тауельсыздык. Какой вариант одобрили бы вы на месте народных избранников?
Результаты опроса

* drakon
Re: Депутаты маслихата Костаная поддержали предложения о...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9229
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.12.16 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А зачем 2 одинаковых голосовалки?... :lol:
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§ alex60
Re: Депутаты маслихата Костаная поддержали предложения о...
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1103
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 07.12.16 - 22:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
где кнопки
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§ юля елиссева
Re: Депутаты маслихата Костаная поддержали предложения о...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 846
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 07.12.16 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ peshexod
Re: Депутаты маслихата Костаная поддержали предложения о...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3052
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 08.12.16 - 01:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А зачем 2 одинаковых голосовалки?

Контрольный ;-)
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Мария
Re: Депутаты маслихата Костаная поддержали предложения о...




Отправлено: 29.12.16 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Добрый вечер. Больше всего задели высказывания о том, что русскоговорящая часть возмущается. Я родилась здесь и мама моя здесь родилась. И я русскоговорящая имею право высказываться. У нас в стране много национальностей и мы не в рабстве здесь, хотим и высказываем свое мнение.
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