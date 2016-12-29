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§ NG.kz
Нужна помощь
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 26656
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.12.16 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этой женщине нужна помощь. Живет в таком месте где нет ни воды,ни света. Газовый баллон пропускает, мыться негде, туалета в помещении нет, отопления тоже нет .
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Надежада
Re: Нужна помощь




Отправлено: 29.12.16 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот объясните мне, может, я чего-то не понимаю в этой жизни??? Ничего нету, а рожать мы мастера! Вот чем люди думают, какой головой????

аман
Re: Нужна помощь




Отправлено: 29.12.16 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В советское время в деревнях все так жили. Свет правда был - у тех кто платил за него.

§ лимон
Re: Нужна помощь
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 75
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 29.12.16 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Надежада:
а рожать мы мастера!

ну и по классике - кто виноват определили, что делать то теперь? сын работает и не помогает? баллон пропускает, 104 отменили телефон?
Профайл

Гога
Re: Нужна помощь




Отправлено: 29.12.16 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А где папа этих детей ?

ага
Re: Нужна помощь




Отправлено: 29.12.16 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там, где все горе-отцы.

§ Солнышко
Re: Нужна помощь
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 926
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 29.12.16 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Надежада:

Цитата:
лимон:

Цитата:
Гога:

Вот что вы за люди? Ну не можете помочь - не помогайте! Зачем гадости писать то? Какая вам всем разница, где папа детей, зачем их родили и т.д., если никто из вас не способен на маленький человеческий поступок в предверии Нового года и Рождества?
Автор, каким образом можно помочь этой женщине. Вы не указали никаких контактных данных. Напишите в личку.
Профайл

§ лимон
Re: Нужна помощь
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 75
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 29.12.16 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Солнышко:
Вот что вы за люди?

Цитата:
Солнышко:
Зачем гадости писать то?

ну-ка, ну-ка где гадости конкретно?
Профайл

Шакир
Re: Нужна помощь




Отправлено: 29.12.16 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Надежада:
Вот объясните мне, может, я чего-то не понимаю в этой жизни??? Ничего нету, а рожать мы мастера! Вот чем люди думают, какой головой????

на таких у нас все и держится, если бы не рожали то пришлось бы из Африки или Арабии выписывать людей, как это делает германия, просто государству и обществу надо помочь этим людям, а детки будут нормальными гражданами РК и принесут много пользы государству и обществу.

§ лимон
Re: Нужна помощь
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 75
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 29.12.16 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а не лишат ли ее родительских прав после этого? автор публикации подумал об этом? органы опеки в курсе в каких условиях живут малолетние дети?
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Михалыч
Re: Нужна помощь




Отправлено: 29.12.16 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я тоже согласен,зачем рожать по 4 ребенка если нет возможности одеть,обуть и дать хорошее образование???

* olegggon
Re: Нужна помощь
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 738
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 29.12.16 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть вещи на девочку, которой 2 года. Куда можно привезти?
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