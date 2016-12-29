NG.kz Как я газовый счётчик на поверку сдавала



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 16:54 «Повезло» нам очень - за пару недель до Нового года принесли уведомление о необходимости до 1 января газовый счётчик на поверку сдать. Съездила я на Карбышева, очередь в 5 кабинет была по- советски огромной и боевой.

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