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§ NG.kz
Как я газовый счётчик на поверку сдавала
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26656
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.12.16 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Повезло» нам очень - за пару недель до Нового года принесли уведомление о необходимости до 1 января газовый счётчик на поверку сдать. Съездила я на Карбышева, очередь в 5 кабинет была по- советски огромной и боевой.
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§ Козлов я
Re: Как я газовый счётчик на поверку сдавала
Козлов я


(Пользователи)
Сообщений: 16
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 29.12.16 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не повезло Солнышку... Я сделал предусмотрительней- срок моего счетчика тоже в январе,но заявку я подал на проверку на месте 1 сентября. Пришли проверять,правда, 15 ноября. Но, главное, успел до января! :-)
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