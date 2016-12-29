Цитата: Алёша:

только прошу вас не надо меня спасать и защищать , меня здесь ни кто не обижает, потом не дай бог подумаете что меня здесь обижают и начнете бомбить, не хотелось бы что бы разбомбили мой родной Костанай.

МЫ такое ,"святое" место,которое "пусто не бывает"... и если НАС отпустит из своих лап Мишка,то МЫ непременно попадем в колючки звёздного репейника Поднебесной,или когти Сапсана янки... на этот случай, у русских есть поговорка "хрен,редьки не слаще"... так это будет или нет,МЫ сможем убедиться,только вкусив этой истины самостоятельно... к счатью (к счастью!!!),от НАС это не зависит....