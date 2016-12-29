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§ NG.kz
Вот и в Берлине жахнуло...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26656
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.12.16 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
19 декабря 2016 года, вероятно, войдет в новую историю Германии и, возможно, Европы... 40-тонный грузовик на скорости намеренно был направлен на центральный рождественский базар. 12 человек погибли, более 50 - тяжело ранены. Это дьявольское преступление еще предстоит осмыслить. И я по случайности был там. Перед тем как поднимется много пыли, попробую запечатлеть все свежими красками собственного восприятия. Не судите строго, как могу.
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§ 07Litra
Re: Вот и в Берлине жахнуло...
07Litra


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8318
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 29.12.16 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Герман Клименко говорит, что американцы могут отключить соседей от мирового интернета, не правильно конечно.

немцы говорят,что Россия это уже делала... причём дважды... первый раз откючила часть правительственной связи на несколько часов,второй раз обесточила "дойчетелеком" на сутки.... некоторые,правда,обвиняют китайских хакеров...
Профайл

§ drakon
Re: Вот и в Берлине жахнуло...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9229
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.12.16 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
В информации вас возмущает что? Дебильность,

Самая,какая есть - дебильность...Цитата:
Ольга Колоколова:
Может признаем, что правы. Нет - не надо,я высказал своё мнение.Цитата:
Ольга Колоколова:
Не надо писать заглавными буквами,

Заглавными я иногда пишу,да. Но это не потому,
что включаю верхний регистр.
По правилам немецкого языка - все существительные,
начинаются с заглавной буквы.Так привык... :oops:
Профайл

§ 07Litra
Re: Вот и в Берлине жахнуло...
07Litra


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8318
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 29.12.16 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
87% зрителей высказались за правильность решения пилота...

для тех,кто не понял... политика,это грязь... война,это смерть... но чем-то или кем-то,хотим мы этого или нет,приходится жертвовать...
Профайл

так думаю
Re: Вот и в Берлине жахнуло...




Отправлено: 29.12.16 - 17:39
Комментарий удален модератором.

Бывалый
Re: Вот и в Берлине жахнуло...




Отправлено: 29.12.16 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
и пока ТАК будет,МЫ, в Казахстане, можем покрывать елеем-нурлыкуном славословия Назарбаева,за то, "что в КЗ нет войны"....

Пока ТАК не было, покрывали елеем-нурлыконом не меньше, если не больше.

§ 07Litra
Re: Вот и в Берлине жахнуло...
07Litra


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8318
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 29.12.16 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Пока ТАК не было,

ТАК было всегда... Рашка всегда была ЗАЩИТОЙ (от слова ЩИТ) для Казахстана.... и даже тогда,когда на карачках стояла... и ТАК,останется навсегда....
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Kairat stayer
Re: Вот и в Берлине жахнуло...




Отправлено: 29.12.16 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
немцы говорят,что Россия это уже делала... причём дважды... первый раз откючила часть правительственной связи на несколько часов,второй раз обесточила "дойчетелеком" на сутки.... некоторые,правда,обвиняют китайских хакеров...


Правильно, хакеры не санкционировано избирательно-точечно отключали, речь то идёт об официальных возможных отключениях со стороны стран запада и американцев, по большей части последних, в том числе от международной банковской системы SWIFT. Хорошо, если только ограничатся угрозами, поэтому и предупреждают.

так примерно
Re: Вот и в Берлине жахнуло...




Отправлено: 29.12.16 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
ТАК было всегда... Рашка всегда была ЗАЩИТОЙ (от слова ЩИТ) для Казахстана.... и даже тогда,когда на карачках стояла... и ТАК,останется навсегда....

нет уж спасибо одних уже защитили,теперь они не знают где им жить и что кушать в ваших услугах больше не нуждаемся, зашивайте вон Сирию, Египед и т.д. а от нас подальше.

Алёша
Re: Вот и в Берлине жахнуло...




Отправлено: 29.12.16 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
Рашка всегда была ЗАЩИТОЙ (от слова ЩИТ) для Казахстана...

только прошу вас не надо меня спасать и защищать , меня здесь ни кто не обижает, потом не дай бог подумаете что меня здесь обижают и начнете бомбить, не хотелось бы что бы разбомбили мой родной Костанай.

58
Re: Вот и в Берлине жахнуло...




Отправлено: 29.12.16 - 18:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
так уж у нас:
до 70 годов им да же запрещали поступать в приличные ВУЗы в армию брали только в нестроевые части,

брехня! Служили и в погранвойсках и на флоте, в танковых войсках, везде.

Осел
Re: Вот и в Берлине жахнуло...




Отправлено: 29.12.16 - 18:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такие герои прям кругом в казаше. А действительно, если Россия кинет нурлыкунов, китайцы так же отстаивать союзые договора будут или сразу в позу рабочую поставят и территории отметут?

Хохол
Re: Вот и в Берлине жахнуло...




Отправлено: 29.12.16 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
я не россиянин,я никогда не жил в России,но я за Россию 1999 года в Приштине,я за Россию 2014 года в Крыму,я за нынешню Россию на Ближнем Востоке...

Так какого лешего ты сидишь в загнивающей и буржуйской Европе , давишься немецкими сосиськами и запиваешь всё это дело немецким шнапцем . Дуй в любимую страну на депрессивные территории и помогай своими налогами в борьбе с мировым злом . Правда твоя жизнь будет задрыпана и зачухана , но это ни чего , ты ж будешь спасать других . Россия это не только Москва и выкачивать ресурсы с субъектов на войнушку , когда можно эти деньги потратить на улучшение жизни каждого своего гражданина , как то не правильно . По крайне мере например Татарстану или Башкирии все эти мировые военные телодвижения даром наверное не нужны .

§ 07Litra
Re: Вот и в Берлине жахнуло...
07Litra


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8318
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 29.12.16 - 18:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алёша:
только прошу вас не надо меня спасать и защищать , меня здесь ни кто не обижает, потом не дай бог подумаете что меня здесь обижают и начнете бомбить, не хотелось бы что бы разбомбили мой родной Костанай.

:lol: МЫ такое ,"святое" место,которое "пусто не бывает"... и если НАС отпустит из своих лап Мишка,то МЫ непременно попадем в колючки звёздного репейника Поднебесной,или когти Сапсана янки... на этот случай, у русских есть поговорка "хрен,редьки не слаще"... так это будет или нет,МЫ сможем убедиться,только вкусив этой истины самостоятельно... к счатью (к счастью!!!),от НАС это не зависит....
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Бывалый
Re: Вот и в Берлине жахнуло...




Отправлено: 29.12.16 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Осел:
китайцы так же отстаивать союзые договора будут или сразу в позу рабочую поставят и территории отметут?

Китайцам бы свои проблемы с уже имеющимися территориями решить, а ты нас тут старыми сказками Бабы Яги стращаешь.
За Сибирью и ДВ лучше зри зорко.

§ 07Litra
Re: Вот и в Берлине жахнуло...
07Litra


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8318
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 29.12.16 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
так примерно:
нет уж спасибо одних уже защитили,

не стОит благодарностей... вы,только с голода и не пухните,что во время (до наступления чванствующего маразма) определились с родством.... кста,вы не одни,кому ПОВЕЗЛО... вот молдоване не захотели родниться,теперь круглый год живут на сушённых помидорах... прибалты тоже думали на "шпротах" выжить... а оказалось,что "шпроты" насухую не проскакивают... и в европе оказались ни первые,ни вторые и нах ненужны... ну если только в качестве капониров...
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