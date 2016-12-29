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§ NG.kz
Как я газовый счётчик на поверку сдавала
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26656
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.12.16 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Повезло» нам очень - за пару недель до Нового года принесли уведомление о необходимости до 1 января газовый счётчик на поверку сдать. Съездила я на Карбышева, очередь в 5 кабинет была по- советски огромной и боевой.
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§ лимон
Re: Как я газовый счётчик на поверку сдавала
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 75
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 29.12.16 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
монополист с хорошими подвязками, никто ему не указ
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ОГПУ
Re: Как я газовый счётчик на поверку сдавала




Отправлено: 29.12.16 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Теперь мои возмущения и «почему».

Ну,потому что и на солнце пятна бывают.А если по теме,можно было избежать этих"семи кругов ада",заказав услугу по поверке счетчика без демонтажа.Приехали ,поверили ,копеечку отдали, и вы в шоколаде.Суммы сопоставимые.

§ 74
Re: Как я газовый счётчик на поверку сдавала
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3574
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 29.12.16 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это страна степей. детка..
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§ Солнышко
Re: Как я газовый счётчик на поверку сдавала
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 926
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 29.12.16 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ОГПУ:
заказав услугу по поверке счетчика без демонтажа.Приехали ,поверили ,копеечку отдали, и вы в шоколаде

Я бы с удовольствием! Но увы, так можно было бы сделать только летом, как мне объяснили.
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кустанаец
Re: Как я газовый счётчик на поверку сдавала




Отправлено: 29.12.16 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ОГПУ:
"семи кругов ада",заказав услугу по поверке счетчика без демонтажа.Приехали ,поверили ,копеечку отдали, и вы в шоколаде.Суммы сопоставимые.

подскажите какой срок хватит элемента питания который и так уже отработал 5 лет? Не получится ли так что после вашей поверки , через год умрет этот самый элемент и счетчик опять придется поверять теперь уже с демонтажем и танцами с бубном?

* olegggon
Re: Как я газовый счётчик на поверку сдавала
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 738
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 29.12.16 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За такую сумму по моему можно и новый счётчик купить. Автор статьи, как я понял живёт в частном доме. Так Вам нужно было вызвать поверку без снятия счётчика, стоит такая поверка 5500 тенге. Делает её правда другая контора. Я недавно вызывал к себе, без всякого геморроя сделали поверку. Правда они не все модели счётчиков проверяют, но если у вас механический счетчик, то они делают.
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ОГПУ
Re: Как я газовый счётчик на поверку сдавала




Отправлено: 29.12.16 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец:
подскажите какой срок хватит элемента питания который и так уже отработал 5 лет?

Цитата:
olegggon:
вызывал к себе, без всякого геморроя сделали поверку. Правда они не все модели счётчиков проверяют, но если у вас механический счетчик, то они делают.

Подсказываю-Уточните модель вашего счётчика,и если он механический типа G 4,или его аналоги, то это ваш случай.

Бывалый
Re: Как я газовый счётчик на поверку сдавала




Отправлено: 29.12.16 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
это страна степей. детка..

Так в Суровом Городе 12 тыс тенге - это цена только за установку счетчика...
chelgaz.ru/service/ustanovka_schetchika_bez%20svarki.pdf

Я
Re: Как я газовый счётчик на поверку сдавала




Отправлено: 29.12.16 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Почему в стоимость работы по снятию счётчика не входит его транспортировка в лабораторию?

Потому что лабораторий несколько, а какую выберите вы только вам решать. Да и по пути счетчик уронят (вы так думать будете), а он поверку не пройдет, а вы недовольными останетесь ;)

Я
Re: Как я газовый счётчик на поверку сдавала




Отправлено: 29.12.16 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я бы с удовольствием! Но увы, так можно было бы сделать только летом, как мне объяснили.

Так и сделали бы летом. Чего до зимы тянули. Летом еще и скидки были за досрочную поверку. Срок поверки в счетах за газ есть, всю весну, лето, осень их читали, а счетчик поверять решили под новый год ;)))

§ dandiv
Re: Как я газовый счётчик на поверку сдавала
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 256
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 29.12.16 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:
Вам нужно было вызвать поверку без снятия счётчика, стоит такая поверка 5500 тенге. Делает её правда другая контора.

А вот тут можно по подробнее... Что за организация? Сколько нужно еще Аймаку заплатить? Какие шаги нужно в какой последовательности выполнить? Просто в следующем году тоже на поверку нужно снимать счетчик... Стоит как раз механический G4.
p/s Думаю многим эта информация будет полезна ;-)
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Я
Re: Как я газовый счётчик на поверку сдавала




Отправлено: 29.12.16 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Так Вам нужно было вызвать поверку без снятия счётчика, стоит такая поверка 5500 тенге. Делает её правда другая контора.

Та же самая и делает. Но при плюсовой температуре. При минусе установку использовать нельзя.

* olegggon
Re: Как я газовый счётчик на поверку сдавала
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 738
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 29.12.16 - 18:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
Аймаку заплатить? Какие шаги нужно в какой последовательности выполнить? Просто в следующем году тоже на поверку нужно снимать счетчик... Стоит как раз механический G4.


Нацекс делает, находится возле нефтебазы, телефон их 570-576. Да особо никаких действий не надо делать- записаться по телефону, в назначенный день приезжают 2 человека, проводят поверку выписывают бумагу, потом несешь её в аймак на Алтынсарина и они вводят в компьютер новую поверку.

[Исправлено: olegggon, 29.12.2016 - 18:20]
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41
Re: Как я газовый счётчик на поверку сдавала




Отправлено: 29.12.16 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
Так Вам нужно было вызвать поверку без снятия счётчика, стоит такая поверка 5500 тенге. Делает её правда другая контора.

А как же отключать и подключать газ? Бесплатно? Или установку не подключают к газовой трубе?
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