кустанаец:

подскажите какой срок хватит элемента питания который и так уже отработал 5 лет?

olegggon:

вызывал к себе, без всякого геморроя сделали поверку. Правда они не все модели счётчиков проверяют, но если у вас механический счетчик, то они делают.