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§ NG.kz
У полицейских Казахстана отберут жезлы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26652
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.12.16 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Министерстве внутренних дел решили перенять международный опыт и отобрать у казахстанских стражей порядка жезлы.
За основу нового распоряжения был принят опыт европейских стран, в которых не используется жезл, сообщили в пресс-службе ведомства.
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§ 74
Re: У полицейских Казахстана отберут жезлы
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3570
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 29.12.16 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
100:
Что за облава началась? Сегодня стригут с удвоенной силой! По Карбышева пока ехал от автовокзала до кольца

к столу хотят не курицы, а оленины.. а она нынче дорого стоит.. ну ты понял да.
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§ 74
Re: У полицейских Казахстана отберут жезлы
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3570
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 29.12.16 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А регулировщик чем махать будет?

а он есть?
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§ 74
Re: У полицейских Казахстана отберут жезлы
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3570
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 29.12.16 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Подловить, развести...вот по нашему. А остановить, предупредить, и с миром отпустить, эт не наш путь). Порядок, по ходу, мало кого на самом деле интересует.

Золотые слова.. после поста быв.редактора радиоточки (см. фейсбук), так вообще теперь убедился в этом. Эххх жаль мне вас.
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* Горожанин_kst
Re: У полицейских Казахстана отберут жезлы
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 398
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 29.12.16 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А регулировщик чем махать будет?
Он ведь без жезла, который высоко возносит над собой, не сможет подать сигнал "всем стоять".

А он шмалять в воздух сразу начнёт, чё пурговать с шохфэрами попусту? Хто не понял - па калёсам!
Как попадаю в ситуацию, када регулировщик стоит...ВСЁ, "туши свет, сливай воду!"...и он сигналы порой такие отдаёт, что задумываешься, ну хто и хде его этому учил. И водилы, бедолаги, частенько тупят безбожно, на любые сигналы, и правильные, и не очень.
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* drakon
Re: У полицейских Казахстана отберут жезлы
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9227
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.12.16 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Житель КСК:
А ночью как тормозить будут.

Свистулькой наверное?... :lol:
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* Горожанин_kst
Re: У полицейских Казахстана отберут жезлы
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 398
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 29.12.16 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Житель КСК:
А ночью как тормозить будут

Да как обычно!Очень сильно тормозить будут)
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