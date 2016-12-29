Цитата: Ольга Колоколова:

Для того, чтобы обвинять редакцию в том, что она берет деньги за скрытую рекламу, нужны серьезные основания и доказательства. Они у вас есть? Если есть - прошу, обсудим. Если нет - правильно и по-мужски будет извиниться.



Звезды сняты за трапезу и обслуживание.

Принимаю вызов.. и извиняюсь, т.к. нет железных аргументов, что это была скрытая реклама.



Цитата: Ольга Колоколова:

Звезды сняты за трапезу и обслуживание.

Теперь честнее, согласитесь?