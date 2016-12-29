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§ NG.kz
Устала, рыбка моя
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26652
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.12.16 - 06:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть анекдот про китайские шарики. Покупатель возвращает товар - надувные шары. Продавец спрашивает: мол, дырявые, цвет не устраивает, надуваются плохо? А он меланхолично отвечает: «И яркие, и без дырок, но - не радуют». Примерно то же случилось со мной недавно в костанайском кафе «Золотая рыбка».
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Prosto
Re: Устала, рыбка моя




Отправлено: 29.12.16 - 06:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а почему тогда за все по 5 звезд?

§ 74
Re: Устала, рыбка моя
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3570
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 29.12.16 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Prosto:
а почему тогда за все по 5 звезд?

будут деньги на рекламу, тоже будет у вас 5 звезд.
Профайл

* Ольга Колоколова
Re: Устала, рыбка моя
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 2036
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 29.12.16 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
будут деньги на рекламу, тоже будет у вас 5 звезд.
Для того, чтобы обвинять редакцию в том, что она берет деньги за скрытую рекламу, нужны серьезные основания и доказательства. Они у вас есть? Если есть - прошу, обсудим. Если нет - правильно и по-мужски будет извиниться.

Звезды сняты за трапезу и обслуживание.

[Исправлено: Ольга Колоколова, 29.12.2016 - 10:52]
Профайл

§ 74
Re: Устала, рыбка моя
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3570
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 29.12.16 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
Для того, чтобы обвинять редакцию в том, что она берет деньги за скрытую рекламу, нужны серьезные основания и доказательства. Они у вас есть? Если есть - прошу, обсудим. Если нет - правильно и по-мужски будет извиниться.

Звезды сняты за трапезу и обслуживание.

Принимаю вызов.. и извиняюсь, т.к. нет железных аргументов, что это была скрытая реклама.

Цитата:
Ольга Колоколова:
Звезды сняты за трапезу и обслуживание.

Теперь честнее, согласитесь?
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