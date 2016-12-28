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≡ Экс-глава КНБ Нартай Дутбаев задержан по подозрению в разглашении госсекретов		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Экс-глава КНБ Нартай Дутбаев задержан по подозрению в разглашении госсекретов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26652
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.12.16 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бывший высокопоставленный сотрудник спецслужб Казахстана был задержан ещё 26 декабря.Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан осуществляется досудебное расследование в отношении ряда должностных лиц государственных органов, сообщает пресс-служба ведомства.
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§ аргентина -ямайка
Re: Экс-глава КНБ Нартай Дутбаев задержан по подозрению в...
аргентина -ямайка


(Пользователи)
Сообщений: 108
Регистрация: 01.08.16
Отправлено: 28.12.16 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
лучше надо было черновики будущей книжки прятать .
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Коломбо
Re: Экс-глава КНБ Нартай Дутбаев задержан по подозрению в...




Отправлено: 28.12.16 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, а что за секреты?

гость
Re: Экс-глава КНБ Нартай Дутбаев задержан по подозрению в...




Отправлено: 28.12.16 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Известно какие.Самые секретные :lol:

FOMA
Re: Экс-глава КНБ Нартай Дутбаев задержан по подозрению в...




Отправлено: 28.12.16 - 23:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я вас умаляю! Какие могут быть у нас секреты, "бишара" одна. Ни технологий ни материалов. Обвинение есть а проверить никак! Железная логика. Хотя может великие умы и столпы национальной гвардии машину времени изобрели а от продал технологию за лям бацков! Хотя, это не точно!

Алёша
Re: Экс-глава КНБ Нартай Дутбаев задержан по подозрению в...




Отправлено: 29.12.16 - 00:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
FOMA:
Какие могут быть у нас секреты, "бишара" одна. Ни технологий ни материалов.

вот это и было нашим секретом, а он их сдал.

§ yeti91
Re: Экс-глава КНБ Нартай Дутбаев задержан по подозрению в...
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 306
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 29.12.16 - 01:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я Иду за тобой!!!
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* drakon
Re: Экс-глава КНБ Нартай Дутбаев задержан по подозрению в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9227
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.12.16 - 03:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё! До КНБ - уже добрались!
До Генералов... 8-)
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Маке Саке.
Re: Экс-глава КНБ Нартай Дутбаев задержан по подозрению в...




Отправлено: 29.12.16 - 07:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
10 лет прошло как работал,уже и сроки давности должны выйти,что то здесь не так.

аргентинец
Re: Экс-глава КНБ Нартай Дутбаев задержан по подозрению в...




Отправлено: 29.12.16 - 14:05
Комментарий удален модератором.

§ 74
Re: Экс-глава КНБ Нартай Дутбаев задержан по подозрению в...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3570
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 29.12.16 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
аргентина -ямайка:
черновики будущей книжки прятать .

больше похоже на правду :lol:
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