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§ NG.kz
Вот и в Берлине жахнуло...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26652
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.12.16 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
19 декабря 2016 года, вероятно, войдет в новую историю Германии и, возможно, Европы... 40-тонный грузовик на скорости намеренно был направлен на центральный рождественский базар. 12 человек погибли, более 50 - тяжело ранены. Это дьявольское преступление еще предстоит осмыслить. И я по случайности был там. Перед тем как поднимется много пыли, попробую запечатлеть все свежими красками собственного восприятия. Не судите строго, как могу.
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Бывалый
Re: Вот и в Берлине жахнуло...




Отправлено: 29.12.16 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
так думаю:
у вас есть другие предложения?

Да, есть: перестать завозить мигрантов и заняться стимулированием рождаемости экономическими способами - отбирать больше у не рожающих и отдавать отобранное рожающим.
Цитата:
так думаю:
а чем Арабы хуже немцев?

Они не хуже.
Просто они не немцы.
Цитата:
так думаю:
они что глупее, тупее немцев?

Если мягко сказать - да, в некотором роде.
Намекну так: если они не глупее и не тупее, то почему же их страны не столь развиты в экономическом, технологическом, социальном и прочих смыслах, как развита Германия?
Цитата:
так думаю:
свежая не испорченная цивилизацией нация

Мозг не обременен достижениями современной цивилизации?
Вы это хотели сказать?
Это вряд ли можно считать преимуществом.

для бывших
Re: Вот и в Берлине жахнуло...




Отправлено: 29.12.16 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
война уже идет, только слепой ее не видит.
Терроризм — это война. Необъявленная.

* Ольга Колоколова
Re: Вот и в Берлине жахнуло...
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 2036
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 29.12.16 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ничем Вы не отличаетесь от пользователя,Алекса-ваще и других БОЛТОЛОГОВ. Вы то сами знаете наши проблеммы?
Спасибо, конечно). Каждый мерит мир в доступных ему единицах. В старом мультике, помнится, в попугаях мерили). На здоровье.

Ваши проблемы? В самых общих чертах. Вот жду, когда вы расскажете. Один экс-костанаец своим видением ситуации поделился. Поделитесь и вы. Только - извините, повторюсь - видением ситуации, а не истерикой по поводу того, что кто-то думает иначе чем вы. Помните? "Ты сердишься, Юпитер, значит ты не прав!".


Цитата:
Насчёт политики - никто никуда не лезет,так же как и я.
Никто и никуда - это сильно). Казахстанскому правительству, наверное, надо в Германию делегацию послать по обмену опытом: как приучить людей "не лезть". А то наши стараются-стараются, но никак до логического конца не дойдут.
А вы как узнали насчет всех - исследование проводили? В вашем населенном пункте или по всей Германии? Среди переселенцев десятых годов? Нулевых? Среди коренных немцев?

На самом деле - тема интересна всем. Терроризм - гадость без границ. Социальные проблемы - тоже. Остальное обсуждаемо. Вот и давайте обсуждать, а не зашикивать друг друга.

[Исправлено: Ольга Колоколова, 29.12.2016 - 15:43]
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§ 07Litra
Re: Вот и в Берлине жахнуло...
07Litra


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8301
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 29.12.16 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Так Виктор писал это НАМ (туземцам)

Виктор писал это не ВАМ и не НАМ.... Виктор писал это ПОД ВПЕЧАТЛЕНИЕМ.. ну а наши эмоции,как Вам известно,плохой советчик в восприятии нами объективной реальности...
помню супругу накрыло,после случае в Ницце... "вчера ОНА там была.а сегодня там ЭТО случилось....".... что там ей, в мозгу, привиделось,для меня по сей день загадка...
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Хохол
Re: Вот и в Берлине жахнуло...




Отправлено: 29.12.16 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
Вот и давайте обсуждать, а не зашикивать друг друга.

Дракона можно понять , страшно ему . Одно дело хихикать над нами , и давать нам советы . Другое дело когда рядом с твоим домом ходят толпами чужаки и людей давят грузовиками . Боится Дракон за своё будущее . И если у нас жизнь как на пороховой бочке , эт нормально для его восприятия , то свою жизнь на такой же бочке он воспринимать не хочет и не желает .

§ 07Litra
Re: Вот и в Берлине жахнуло...
07Litra


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8301
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 29.12.16 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
Казахстанскому правительству, наверное, надо в Германию делегацию послать по обмену опытом

я КАТЕГОРИЧЕСКИ против... как показывает пример г.Шрёдера,немцы тоже могут быть падки на предложение "позолотить ручку"... так что визит делегации РЕСПУБЛИКАНЦЕВ из КZ,может иметь для ФРГ,губительные последствия....
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так думаю
Re: Вот и в Берлине жахнуло...




Отправлено: 29.12.16 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Мозг не обременен достижениями современной цивилизации?
Вы это хотели сказать?
Это вряд ли можно считать преимуществом.

просто он будет считать что когда отец живет в браке с сыном и при этом хочет зарегистрировать брак или женщина живет с женщиной мужчина с мужчиной это не правильно, а вступить в брак с согласия и благословения родителей, родить детей желательно больше, заботится о семье и если надо отдать за семью родственников, нации свою жизнь, заботится о родителях и родственниках а не отдавать на попечение государства, не потреблять алкоголь и наркотики это правильно, возможно все из за того что мозг не обременен цивилизацией (европейской) теперь даже после вашего комента и не знаешь кто правильно живет.

* Ольга Колоколова
Re: Вот и в Берлине жахнуло...
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 2036
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 29.12.16 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
я КАТЕГОРИЧЕСКИ против... как показывает пример г.Шрёдера,немцы тоже могут быть падки на предложение "позолотить ручку"... так что визит делегации РЕСПУБЛИКАНЦЕВ из КZ,может иметь для ФРГ,губительные последствия....
Ну если против - тогда конечно, не пошлем)))).
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