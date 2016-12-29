|Цитата:
так думаю:
у вас есть другие предложения?
Да, есть: перестать завозить мигрантов и заняться стимулированием рождаемости экономическими способами - отбирать больше у не рожающих и отдавать отобранное рожающим.
Цитата:
так думаю:
а чем Арабы хуже немцев?
Они не хуже.
Просто они не немцы.
Цитата:
так думаю:
они что глупее, тупее немцев?
Если мягко сказать - да, в некотором роде.
Намекну так: если они не глупее и не тупее, то почему же их страны не столь развиты в экономическом, технологическом, социальном и прочих смыслах, как развита Германия?
Цитата:
так думаю:
свежая не испорченная цивилизацией нация
Мозг не обременен достижениями современной цивилизации?
Вы это хотели сказать?
Это вряд ли можно считать преимуществом.