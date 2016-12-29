Цитата: Ничем Вы не отличаетесь от пользователя,Алекса-ваще и других БОЛТОЛОГОВ. Вы то сами знаете наши проблеммы? Спасибо, конечно). Каждый мерит мир в доступных ему единицах. В старом мультике, помнится, в попугаях мерили). На здоровье.



Ваши проблемы? В самых общих чертах. Вот жду, когда вы расскажете. Один экс-костанаец своим видением ситуации поделился. Поделитесь и вы. Только - извините, повторюсь - видением ситуации, а не истерикой по поводу того, что кто-то думает иначе чем вы. Помните? "Ты сердишься, Юпитер, значит ты не прав!".





Цитата: Насчёт политики - никто никуда не лезет,так же как и я. Никто и никуда - это сильно). Казахстанскому правительству, наверное, надо в Германию делегацию послать по обмену опытом: как приучить людей "не лезть". А то наши стараются-стараются, но никак до логического конца не дойдут.

А вы как узнали насчет всех - исследование проводили? В вашем населенном пункте или по всей Германии? Среди переселенцев десятых годов? Нулевых? Среди коренных немцев?



На самом деле - тема интересна всем. Терроризм - гадость без границ. Социальные проблемы - тоже. Остальное обсуждаемо. Вот и давайте обсуждать, а не зашикивать друг друга.



[Исправлено: Ольга Колоколова, 29.12.2016 - 15:43]