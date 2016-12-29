Цитата: Бывалый:

А регулировщик чем махать будет?

Он ведь без жезла, который высоко возносит над собой, не сможет подать сигнал "всем стоять".



А он шмалять в воздух сразу начнёт, чё пурговать с шохфэрами попусту? Хто не понял - па калёсам!

Как попадаю в ситуацию, када регулировщик стоит...ВСЁ, "туши свет, сливай воду!"...и он сигналы порой такие отдаёт, что задумываешься, ну хто и хде его этому учил. И водилы, бедолаги, частенько тупят безбожно, на любые сигналы, и правильные, и не очень.