/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Нужна помощь		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Нужна помощь
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26650
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.12.16 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этой женщине нужна помощь. Живет в таком месте где нет ни воды,ни света. Газовый баллон пропускает, мыться негде, туалета в помещении нет, отопления тоже нет .
Читать новость

Надежада
Re: Нужна помощь




Отправлено: 29.12.16 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот объясните мне, может, я чего-то не понимаю в этой жизни??? Ничего нету, а рожать мы мастера! Вот чем люди думают, какой головой????

аман
Re: Нужна помощь




Отправлено: 29.12.16 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В советское время в деревнях все так жили. Свет правда был - у тех кто платил за него.
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 67, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 65
Зарегистрированные пользователи: лимон, drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 208
Пользователей: 4
Всего: 212

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх