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§ NG.kz
Вот и в Берлине жахнуло...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26650
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.12.16 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
19 декабря 2016 года, вероятно, войдет в новую историю Германии и, возможно, Европы... 40-тонный грузовик на скорости намеренно был направлен на центральный рождественский базар. 12 человек погибли, более 50 - тяжело ранены. Это дьявольское преступление еще предстоит осмыслить. И я по случайности был там. Перед тем как поднимется много пыли, попробую запечатлеть все свежими красками собственного восприятия. Не судите строго, как могу.
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Хохол
Re: Вот и в Берлине жахнуло...




Отправлено: 29.12.16 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Многие пенсионеры не могут свести концы с концами. На пенсию, если ты родился в 50-е, большинству невозможно прожить. Остаток придется получать пособием. И у кого работа есть, тоже часто не могут прожить на зарплату. Выход - залезать в долги, кредиты. 7 млн взрослых немцев имеют долги, в среднем 35 000 евро на человека.

Уж не знаешь и кого слушать ? Дракон тут поёт соловьём что всё у них хорошо , да ж виагра бесплатно , а в статье какой то сплошной пессимизм . Кредиты у них были всегда , эт нашим соотечественникам уехавшим туда , после советского безкредитного прошлого это было в диковинку . Правда автор не пишет про процентную ставку , которая там . Нам здесь можно только мечтать о таких низких процентов . Да и про переселенцев . Германия до сих пор принимает соотечественников . Недавно знакомая молодая семья уехала туда на ПМЖ . Было бы совсем туго , с предоставлением жилья , работы и пособия , ни кого бы не приглашали .

ОГПУ
Re: Вот и в Берлине жахнуло...




Отправлено: 29.12.16 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Уж не знаешь и кого слушать ? Дракон тут поёт соловьём что всё у них хорошо , да ж виагра бесплатно , а в статье какой то сплошной пессимизм

А зачем кого то слушать?Вот когда они косяком к нам назад потянутся, вот тогда и поговорим ,о том как там плохо.Ну а пока...Пока,что то не один не вернулся .
Так что ,всё это трёп.

§ bollat
Re: Вот и в Берлине жахнуло...
bollat


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 142
Регистрация: 26.01.12
Отправлено: 29.12.16 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Название статьи неблагозвучное, Вот и в Берлине жахнуло...
а по теме, это страшно.
Профайл

аман
Re: Вот и в Берлине жахнуло...




Отправлено: 29.12.16 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bollat:
Название статьи неблагозвучное,

По отношению к РФ звучало бы "вот и в сочи жахнуло".
Зачем нам Берлин? Разве немцы с нами в ТС.?

Сеньор
Re: Вот и в Берлине жахнуло...




Отправлено: 29.12.16 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Дракон тут поёт соловьём что всё у них хорошо , да ж виагра бесплатно

На пару с 0.7 :lol: Сложили в кучку на столе все свои харчи и фото выкладывают хвастаясь как 3 летние дитята ей богу.

§ bollat
Re: Вот и в Берлине жахнуло...
bollat


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 142
Регистрация: 26.01.12
Отправлено: 29.12.16 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
человек должен быть сочуствующим, мы люди и они люди.
Профайл

так думаю
Re: Вот и в Берлине жахнуло...




Отправлено: 29.12.16 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы что думаете от хорошей жизни принимают мигрантов Германия ведь это делалось не с бухты барахты прежде чем принять стратегическое решение правительство посоветовалось с учеными, в их государстве заложена страшная бомба, нет рождаемости, если не приглашать мигрантов сейчас то может случится так что через одно два поколения Германия обезлюдеет, вы думаете из доброты душевной когда то приглашали наших Немцев в Германию, просто надеялись что они начнут там при хороших условиях рожать детей но они не оправдали надежд, просто не рожают, у нас при худших условиях они рожали по пять и более, просто какой то феномен, а теперь этнические немцы жившие за пределами Германии "закончились" кого еще приглашать, Европейцев? так они то же не рожают, ну прибудут на территорию Германии поживут одно поколение "порожняком" и все? а дальше что? а эти Азиаты и Арабы хоть по инерции будут рожать еще много поколении такие у них традиции, конечно Немцам придется немножко потеснится что то изменить в себе и даже переступить через себя но ничего не поделаешь жизнь и будет не удивительно если через поколение два там будет канцлер скажем какой нибудь этнический Араб или Турок да и к тому времени менталитет нации изменится.

§ 1011
Re: Вот и в Берлине жахнуло...
1011


(Пользователи)
Сообщений: 121
Регистрация: 04.01.15
Отправлено: 29.12.16 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
«Наши» немцы никогда не одобрят переворот, который произошел на Украине и который активно поддерживала Меркель. И то, как немецкое правительство потакает Порошенко, они не понимают. В их глазах все это выглядит нечестной игрой, организованной из-за океана.

Что так категорично пишет автор от лица ,,наших,, немцев ?? ,,Наши,, немцы разные - некоторые Колыму и ,,Карлаг ,, любили ! Особенно когда в комендатуру ходили отмечаться . Писал бы про себя - а то от лица всех ,,наших,, .
Сколько лет как автор уехал - а ,,советский,, стиль чувствуется ! Понимает что его могут и вернуть на Родину в случае чего( где-то там , под ,,коркой,,). На Колыму .
Профайл

так уж у нас
Re: Вот и в Берлине жахнуло...




Отправлено: 29.12.16 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1011:
Особенно когда в комендатуру ходили отмечаться

даа, быстро забыли откуда они и кто, до 70 годов им да же запрещали поступать в приличные ВУЗы в армию брали только в нестроевые части, на госслужбу запрет, потому как стояло клеймо "неблагонадежный народ" как и Корейцы и другие мелкие народы СССР.
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