так думаю Re: Вот и в Берлине жахнуло... #7







Отправлено: - 11:37 Вы что думаете от хорошей жизни принимают мигрантов Германия ведь это делалось не с бухты барахты прежде чем принять стратегическое решение правительство посоветовалось с учеными, в их государстве заложена страшная бомба, нет рождаемости, если не приглашать мигрантов сейчас то может случится так что через одно два поколения Германия обезлюдеет, вы думаете из доброты душевной когда то приглашали наших Немцев в Германию, просто надеялись что они начнут там при хороших условиях рожать детей но они не оправдали надежд, просто не рожают, у нас при худших условиях они рожали по пять и более, просто какой то феномен, а теперь этнические немцы жившие за пределами Германии "закончились" кого еще приглашать, Европейцев? так они то же не рожают, ну прибудут на территорию Германии поживут одно поколение "порожняком" и все? а дальше что? а эти Азиаты и Арабы хоть по инерции будут рожать еще много поколении такие у них традиции, конечно Немцам придется немножко потеснится что то изменить в себе и даже переступить через себя но ничего не поделаешь жизнь и будет не удивительно если через поколение два там будет канцлер скажем какой нибудь этнический Араб или Турок да и к тому времени менталитет нации изменится.