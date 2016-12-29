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§ NG.kz
Дороги чистят реагентом
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 26650
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.12.16 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня ехал по Дзержинского в районе нефтебазы. Там похоже дорогу посыпали реагентами - снег тает. По Чехова, Гоголя видно не сыпали. Ничего не тает. Не знаю хорошо это или плохо. Везде по городу будут посыпать?
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ОГПУ
Re: Дороги чистят реагентом




Отправлено: 29.12.16 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Не знаю хорошо это или плохо.

Хорошо,это когда по уму.А так насвинячили местами , а убирать некому.Маяковского вчера на болото кое где походила.Кроме того ,что эти горе -комунальщики просто в сговоре с владельцами автомоек больше ничего в голову не приходит.Нагадят,а ты пепелац мой каждый день .

гражданин
Re: Дороги чистят реагентом




Отправлено: 29.12.16 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да грязи в городе резко увеличилось. никогда зимой такого не было у нас. Еще не известно насколько эта химия опасна. Ведь вся гадость в итоге окажется на газонах (а это деревья, кустарники, трава) и в реке. А в Тоболе своя флора и фауна, к слову. раки по аналогичной причине в Тоболе пропали. Помимо этого мы сами пьем тобольскую воду . Я крайне отрицательно отношусь к этим посыпкам.

§ 1011
Re: Дороги чистят реагентом
1011


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Сообщений: 121
Регистрация: 04.01.15
Отправлено: 29.12.16 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Куча народа скажет за посыпки соли - спасибо ! Другая ,,куча,, - спасибо , не надо ! Вот и пойми народ ! (тут один на форуме хвалил Челябу что там посыпают реагентами) . :lol:
Профайл
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