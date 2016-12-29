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«Наши» немцы никогда не одобрят переворот, который произошел на Украине и который активно поддерживала Меркель. И то, как немецкое правительство потакает Порошенко, они не понимают. В их глазах все это выглядит нечестной игрой, организованной из-за океана.
Что так категорично пишет автор от лица ,,наших,, немцев ?? ,,Наши,, немцы разные - некоторые Колыму и ,,Карлаг ,, любили ! Особенно когда в комендатуру ходили отмечаться . Писал бы про себя - а то от лица всех ,,наших,, .
Сколько лет как автор уехал - а ,,советский,, стиль чувствуется ! Понимает что его могут и вернуть на Родину в случае чего( где-то там , под ,,коркой,,). На Колыму .