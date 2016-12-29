кок Re: Бюджет Костаная в цифрах и картинках #1







Отправлено: - 09:41 Да как так? Весь город видит и знает, что Абая ремонтировать нет острой необходимости,вообще необходимости, тем более капитально!!! Тем более Карбышева! И как тут доверять им? Скоро себе не будешь верить