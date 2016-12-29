/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Бюджет Костаная в цифрах и картинках		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Бюджет Костаная в цифрах и картинках
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26650
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.12.16 - 09:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На прошлой неделе городской маслихат утвердил бюджет Костаная на 2017-2019 годы. «НГ» выделила наиболее масштабные и знаковые статьи расходов на ближайшие три года.
Читать новость

кок
Re: Бюджет Костаная в цифрах и картинках




Отправлено: 29.12.16 - 09:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да как так? Весь город видит и знает, что Абая ремонтировать нет острой необходимости,вообще необходимости, тем более капитально!!! Тем более Карбышева! И как тут доверять им? Скоро себе не будешь верить

Водитель
Re: Бюджет Костаная в цифрах и картинках




Отправлено: 29.12.16 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дорога с аэропорта в центр и по Абая, дорога номер 1!!! Всех с Наступающим!)))
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 66, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 64
Зарегистрированные пользователи: лимон, drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 206
Пользователей: 4
Всего: 210

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх