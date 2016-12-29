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§ NG.kz
Супруга Ахмедбека Ахметжанова отсудила коттедж, конфискованный по приговору костанайского суда
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26650
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.12.16 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кассационная коллегия Верховного суда РК вынесла решение по жалобе адвокатов Баглан Ахметжановой, супруги экс-акима Костаная. Ранее ее адвокат подавала ходатайство в Генпрокуратуру о принесении протеста на приговор суда в части конфискации имущества.
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§ 74
Re: Супруга Ахмедбека Ахметжанова отсудила коттедж,...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3563
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 29.12.16 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
начали возвращать?
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§ kbkz1980
Re: Супруга Ахмедбека Ахметжанова отсудила коттедж,...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1838
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 29.12.16 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что уж мелочиться, всё тогда верните и по амнистии отпустите. :-x
Людям наверное кушать не чего :lol:
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кустанаец
Re: Супруга Ахмедбека Ахметжанова отсудила коттедж,...




Отправлено: 29.12.16 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да.....все больше разочарования приносит наш "дерьмократический образ жизни".....

nik58
Re: Супруга Ахмедбека Ахметжанова отсудила коттедж,...




Отправлено: 29.12.16 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну да кушать нечего!Это вид такой,его не дустом,не радиацией не возьмешь! :-)

Гость
Супруга Ахмедбека Ахметжанова отсудила коттедж, конфискованный по приговору костанайского суда




Отправлено: 29.12.16 - 12:20
Комментарий проходит проверку.

Гость
Супруга Ахмедбека Ахметжанова отсудила коттедж, конфискованный по приговору костанайского суда




Отправлено: 29.12.16 - 12:24
Комментарий проходит проверку.
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