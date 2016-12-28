Солнышко Re: Срубили нашу елочку под самый корешок #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 922

Регистрация: 24.08.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:10 А все почему? Потому что красивых елочек - сосен в продаже нет у нас в городе! Одни дрова. И многим после долгих поисков ёлочки приходит в голову такая варварская мысль. Я, например, сегодня от трех человек подобное услышала. Сама искала довольно долго. Но все равно купила нечто больше похожее на дрова, чем на украшение праздника. Но сильно не расстроилась. Главное запах праздника в доме, а елку козы и такую потом съедят.