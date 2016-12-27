Внучка Флуд и оффтопик #11072







Отправлено: - 00:11 Не совсем роняла правила это6о форума... нвписала в тему про 70-летнего лыжника 4 сообщения, никого не оскорбляя . Обращалась лишь к одному участнику форума - Лиличке. Модер удалил 4 сообщения. Внимание вопрос - Модератор и Всем известная на форуме Лиличка - одно лицо? Чет не поняла, в каком месте я ее оскорбила? Всего лишь указала на отсутствие чувства такта при комментироааании темы про 70летнего лыжника.