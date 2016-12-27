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≡ Флуд и оффтопик (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: nurgeldy
§ аргентина -ямайка
Флуд и оффтопик
аргентина -ямайка


(Пользователи)
Сообщений: 108
Регистрация: 01.08.16
Отправлено: 27.12.16 - 00:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex60:
по яйцам..

а что норм. как раз 26 сегодня . ;-)
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Внучка
Флуд и оффтопик




Отправлено: 28.12.16 - 00:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не совсем роняла правила это6о форума... нвписала в тему про 70-летнего лыжника 4 сообщения, никого не оскорбляя . Обращалась лишь к одному участнику форума - Лиличке. Модер удалил 4 сообщения. Внимание вопрос - Модератор и Всем известная на форуме Лиличка - одно лицо? Чет не поняла, в каком месте я ее оскорбила? Всего лишь указала на отсутствие чувства такта при комментироааании темы про 70летнего лыжника.

§ Алиса
Re: Флуд и оффтопик
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2940
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 28.12.16 - 22:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Белорус бросил вызов Ван Дамму, сев на шпагат между двумя движущимися БелАЗами
Екатерина Кочетова сегодня в 18:50
Белорусский каскадёр и постановщик трюков Денис Блохин повторил известный трюк голливудского актёра Жана-Клода Ван Дамма. Напомним, Ван Дамм несколько лет назад снялся в рекламе Volvo. Актёр сел на шпагат между двумя движущимися грузовиками.
Белорус Блохин исполнил тот же самый трюк, сев на шпагат между движущимися карьерными самосвалами грузоподъёмностью 160 и 180 тонн.

https://life.ru/t/новости/953595/bielorus_brosil_vyzov_van_dammu_siev_na_shpaghat_miezhdu_dvumia_dvizhushchimisia_bielazami

[Исправлено: Алиса, 28.12.2016 - 22:38]
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1836
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 29.12.16 - 01:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Внучка:
Обращалась лишь к одному участнику форума - Лиличке


Цитата:
Внучка:
Всем известная на форуме Лиличка

Чёли фанатка моя
:-o
Надень тады значёк

И носи с гордо поднятой головой :lol:
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