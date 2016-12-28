Нурбанчик Re: Их не стало в 2016 году... #2





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Регистрация: 25.05.11 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:01 Цитата: Рудничанин:

Сегодня мы вспомним тех знаменитостей, которых не стало в 2016 году.

Уважаемый, вы наверное не жили в советское время, так как этот високосный год, к сожалению, унес не мало жизней советских знаменитых личностей, которых вы не указали.

В 2016 году не стало:

Нины Ереминой - знаменитой советской баскетболистки, чемпионки Мира, Европы, СССР.

Нина Еремина с 1974 года комментировала спортивные новости в программе «Время». Из ее уст все мы слышали новости о победах советских спортсменов. Она знакома каждому советскому телезрителю.



Эрнст Неизвестный – участник ВОВ, знаменитый советский и американский скульптор, победитель Всесоюзного конкурса на создание монумента Победы в Великой Отечественной войне, лауреат Государственной премии.



Вячеслав Шалевич -знаменитый советский актер, снимался в кино с 1958 года, знаком зрителям по многим фильмам, среди них: Три тополя на Плющихе, Семнадцать мгновений весны.



Галина Умпелева - советская актриса театра и кино. Первая роль в 1968 году в фильме «Белое солнце пустыни», роль Джамили жены Абдуллы.



Александр Яковлев – знаменитый советский актер театра и кино. Первая роль в 1973 году в «Семнадцать мгновений весны».