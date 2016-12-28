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§ NG.kz
Их не стало в 2016 году...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26638
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.12.16 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот и наступает очередной новый год. Но для кого-то он не наступит никогда... Сегодня мы вспомним тех знаменитостей, которых не стало в 2016 году.
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§ 74
Re: Их не стало в 2016 году...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3558
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 28.12.16 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вечная память.
Джордж Майкл. Он оказался филантропом. Тайно помогал детям, больным, нуждающиемся. А его творчество всегда с нами.
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§ Нурбанчик
Re: Их не стало в 2016 году...
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1683
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 29.12.16 - 00:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рудничанин:
Сегодня мы вспомним тех знаменитостей, которых не стало в 2016 году.

Уважаемый, вы наверное не жили в советское время, так как этот високосный год, к сожалению, унес не мало жизней советских знаменитых личностей, которых вы не указали.
В 2016 году не стало:
Нины Ереминой - знаменитой советской баскетболистки, чемпионки Мира, Европы, СССР.
Нина Еремина с 1974 года комментировала спортивные новости в программе «Время». Из ее уст все мы слышали новости о победах советских спортсменов. Она знакома каждому советскому телезрителю.

Эрнст Неизвестный – участник ВОВ, знаменитый советский и американский скульптор, победитель Всесоюзного конкурса на создание монумента Победы в Великой Отечественной войне, лауреат Государственной премии.

Вячеслав Шалевич -знаменитый советский актер, снимался в кино с 1958 года, знаком зрителям по многим фильмам, среди них: Три тополя на Плющихе, Семнадцать мгновений весны.

Галина Умпелева - советская актриса театра и кино. Первая роль в 1968 году в фильме «Белое солнце пустыни», роль Джамили жены Абдуллы.

Александр Яковлев – знаменитый советский актер театра и кино. Первая роль в 1973 году в «Семнадцать мгновений весны».
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§ Рудничанин
Re: Их не стало в 2016 году...
Рудничанин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 355
Регистрация: 03.05.15
Отправлено: 29.12.16 - 00:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
Александр Яковлев – знаменитый советский актер театра и кино. Первая роль в 1973 году в «Семнадцать мгновений весны».

Он указан под №14, т.к. я следовал по хронологии смертей, а не по принципу известности умершего. Только я подписал его не "Советский", а "Российский".
Про остальных спасибо за инфу, я и не знал этих советских знаменитостей, так как, вы совершенно правы, я не жил в те времена.
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§ Рудничанин
Re: Их не стало в 2016 году...
Рудничанин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 355
Регистрация: 03.05.15
Отправлено: 29.12.16 - 00:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В основной статье ошибка: по ошибке я указал датой смерти Елизаветы Глинки 15 декабря.
Правильная дата ее смерти: 25 декабря.
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Гость
Их не стало в 2016 году...




Отправлено: 29.12.16 - 00:45
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Гость
Их не стало в 2016 году...




Отправлено: 29.12.16 - 00:47
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